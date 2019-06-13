Suriye'deki gözlem noktasına rejim güçlerinden havan saldırısı

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığından, Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde kontrol ettiği bölgeden 10 numaralı gözlem noktasına "kasıtlı olduğu değerlendirilen" 35 havan atışıyla gerçekleştirilen saldırıda üç askerin hafif yaralandığı, saldırıyla ilgili Rusya nezdinde gerekli girişimlerde bulunulduğu açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde kontrol ettiği As Shariah bölgesinden, 3 kilometre mesafedeki Zawiyah Dağı bölgesinde yer alan 10 numaralı gözlem noktasına "kasıtlı olduğu değerlendirilen" 35 havan atışı ile saldırı gerçekleştirildiği bildirildi.

Havan saldırısında üç askerin hafif yaralandığı belirtilen açıklamada, "Üs bölgemizde yer alan, tesis, teçhizat ve malzemelerden bir kısmı kısmi hasar görmüştür. Yaralı personelin tahliye ve tedavileri devam etmektedir. Saldırıyla ilgili olarak Rusya nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuştur. Durum yakından takip edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.