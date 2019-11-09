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Suriye'deki çadır kentlerde 21 ton meyve dağıtıldı
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin kuzeyindeki çadır kentlerde yaşayan ailelere 21 ton meyve ulaştırdı.
Genel 09.11.2019, 18:00
Türkiye'de yaşayan hayırsever çiftçilerin gönderdiği 21 ton meyvenin çadır kentlerde yaşayanlara dağıtıldığını aktaran Alaca, "Yaklaşık 7 bin aileye meyve ulaştırıldı. Başta yetim çocukların ve ihtiyaç sahibi bu çocuklarımızın yüzlerindeki tebessüme vesile olan hayırsever çiftçilerimizden Allah razı olsun." ifadesini kullandı.
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