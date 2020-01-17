Son Dakika
Rektör Bağlı, "Bektaşilik ve Sarı Saltuk" temalı uluslararası sempozyum planlama toplantısına katıldı
Suriye'de zor şartlarda yaşayan ailelere sıcak yemek yardımı
Suriye'nin İdlib kentinden rejim saldırılarından kaçarak Afrin bölgesine kurdukları çadırlarda yaşayan ailelere sıcak yemek yardımı yapıldı.
Genel 17.01.2020, 10:51
Bölge halkının zor şartlar altında yaşamını sürdürdüğünü anlatan Vardı, "Tuzla Belediyesi duyarsız kalmayarak onların yardımına koştu. Kış gününde bu destekler çok önemli, inşallah bizler de HAYAD olarak desteğimizi bölgede devam ettireceğiz." ifadesini kullandı.