Suriye'de rejim mevzileri vuruldu

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığınca, dün İdlib'deki gözlem noktasına yönelik saldırının yapıldığı rejim mevzilerinin etkili şekilde vurulduğu bildirildi.
Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde kontrol ettiği bölgeden dün 10 numaralı gözlem noktasına kasıtlı olduğu değerlendirilen top/havan atışları ile saldırı düzenlenmiş, bir asker şehit olmuş, üç asker yaralanmıştı.
Saldırının ardından rejim mevzilerinin TSK'nin ateş destek vasıtaları ile ateş altına alındığı duyurulmuştu.