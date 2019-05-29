'Suriye'de rejim kimyasal silah kullandıysa harekete geçeriz'

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Suriye'de rejimin yeniden kimyasal silah kullandığı iddialarına ilişkin, ''Rejimin kendi halkına karşı kimyasal silah kullandığına dair net kanıtlar bulursak ABD, gerekli adımları atacaktır." dedi.
BM Güvenlik Konseyi'nde, Suriye'deki gelişmelerin görüşüldüğü oturuma katılan Jeffrey, toplantı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.
İdlib'deki çatışmaların uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettiğini ve İdlib mutabakatının ve ateşkesin derhal uygulanması gerektiğini vurgulayan Jeffrey, Suriye'de ''kendi güvenlikleri için askeri operasyonlar düzenleyen beş ülkenin askeri güçlerinin birbirleriyle karşı karşıya gelme risk olduğu'' uyarısında bulundu.
Suriye'de rejimin yeniden kimyasal silah kullandığı iddialarına ilişkin de değerlendirmede bulunan Jeffrey, ''Rejimin kendi halkına karşı kimyasal silah kullandığına dair net kanıtlar bulursak ABD, gerekli adımları atacaktır.'' ifadesini kullandı.
Jeffrey, İran'ın Suriye'deki varlığından ve bölgedeki müttefiklerine yönelik tehditten de son derece endişe duyduklarını dile getirdi.