Suriye'de mahsur kalan Yusriyye'nin tek hayali Sudan'a dönmek

İDLİB (AA) - BURAK KARACAOĞLU/EŞREF MUSA - Sudanlı Yusriyye Abdulkerim Hano, eşinin ailesiyle tanışmak için geldiği Suriye'de mahsur kaldı. Dört çocuğuyla kampta yaşam mücadelesi veren Hano, ülkesine dönmek istiyor.

Hano, Sudan'da üniversite okurken tanışıp evlendiği eşinin ailesiyle tanışmak için iki çocuğuyla birlikte Suriye'ye gitti.

Ülkede ayaklanmaların başladığı günlerde İdlib ilindelerdi. Çatışmalar nedeniyle İdlib'den çıkamayan aile burada iki çocuk sahibi oldu.

Sudan'dan birlikte geldikleri 2 çocuğu daha olan Hano, bir süre sonra eşi tarafından terk edildi.

Hano, dört çocuğuyla Suriyeli yerel yardım kuruluşu İkra'nın kurduğu "Dul Kadınlar" kampına sığındı.

İkinci el elbise ile kırtasiye malzemesi alıp satarak ve temizliğe giderek geçimini sağlamaya çalışan Hano'nun en büyük hayali, ülkesine dönmek.

"Sudan'a ayak basınca iki rekat şükür namazı kılacağım"

İdlib’deki AA muhabirlerinin ulaştığı Sudan vatandaşı 34 yaşındaki Hano, "Sudan'daki Nileyin Üniversitesinde Ticaret Fakültesi İşletme Bölümü okuyordum. O sırada eşimin ailesiyle tanışmak için Suriye'ye geldim." dedi.

Yalnız yaşamanın zor olduğunu belirten Hano, "Sudan’a ayak basınca iki rekat şükür namazı kılacağım." ifadesini kullandı.

Hano, şunları anlattı:

"Şimdi dul kadınlar köyündeyim. İki işte çalışıyorum. Aylığım 25 dolar (137 lira). Çocuklarım eti en son kurban bayramında gördü. Elimden geldikçe onları bir şeyden mahrum etmemeye çalışıyorum." şeklinde konuştu.

Sudan konsolosluğuna başvurduğunu ancak herhangi bir sonuç alamadığı aktaran Hano, yetkililerden yardım bekliyor.

Ten renginden dolayı dışlandığını ifade eden Yusriyye, "Bu bende psikolojik takıntı yaptı. Kötü bakışlar zor. İyi insanlar da var ama sonuçta ben gurbetteyim. Gurbet zordur, ölümdür." şeklinde konuştu.

Ülkesine döndüğünde eğitimine devam etmek istediğini belirten Hano, şunları kaydetti:

"Ailemi, vatanımı, Sudan’ımı özledim. Eski hayatımı, ailemi, üniversitemi özledim. Eğitimi özledim. Eğitimi bitirip yeni bir hayata başlamak istiyorum. Anadolu Ajansı Suriye’de savaş nedeni ile sıkışmış Romanya ve Pakistan vatandaşlarının haberini yapmıştı. Ondan sonra konsolosluklar vatandaşlarını aldı. Onları tebrik ederim. Ben de hükümetimden yardım etmelerini bekliyorum."