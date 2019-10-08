Son Dakika

'Suriye’de kimsenin tarafını tutmuyorum'

ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilişkilerinin iyi olduğunu belirterek, “Suriye’de kimsenin tarafını tutmuyorum” dedi.

Genel 08.10.2019, 01:00
'Suriye’de kimsenin tarafını tutmuyorum'
banner230

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilişkilerinin iyi olduğunu belirterek, "Suriye’de kimsenin tarafını tutmuyorum." dedi.

Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen ABD ile Japonya arasındaki ticaret anlaşmasının imza töreninin ardından gazetecilerin Suriye ile ilgili sorularını yanıtladı.

Suriye ile ilgili kararının doğru olduğunu dile getiren Trump, "Suriye'de kimsenin tarafını tutmuyorum" dedi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile "iyi ilişkileri" olduğunu kaydetti.

Trump, "Uzun yıllardır Suriye'deyiz. Suriye'deki görev kısa vadeli olmalıydı. Girip, çıkmamız gerekirdi." ifadesini kullandı.

#dünya
Yorumlar (0)
banner287
banner269
17°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 08 Ekim 2019
İmsak 05:15
Güneş 06:36
Öğle 12:34
İkindi 15:48
Akşam 18:22
Yatsı 19:38

Gelişmelerden Haberdar Olun

@