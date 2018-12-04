Suriye'de geçen ay 529 kişi daha alıkonuldu

ANKARA (AA) - Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Suriye'de geçen ay büyük bir kısmı Beşşar Esed rejimi tarafından olmak üzere 529 kişinin rastgele alıkonulduğunu açıkladı.

SNHR'nin yayımladığı kasım ayı raporunda, geçen ay ülke çapında en az 529 kişinin keyfi olarak alıkonulduğu belirtildi.

Ağın raporunda, Beşşar Esed rejimine bağlı güçlerin geçen ay 22'si çocuk, 24'ü kadın 368 kişiyi alıkoyduğu aktarıldı.

Rejim güçlerince alıkonulanların büyük kısmını, son dönemlerde rejim kontrolüne giren bölgelerde "uzlaşı" imzalayan gençler ile ülkenin kuzeyinden veya yurt dışından rejimin kontrolündeki bölgelere dönenlerin oluşturduğu kaydedildi.

Raporda, terör örgütü YPG/PKK'nın işgal ettiği bölgelerde 9'u çocuk, 3'ü kadın toplam 107 kişiyi sebepsiz alıkoyduğu belirtilirken, örgütün gençleri zorla silah altına almayı planladığı bilgisine yer verildi.

Terör örgütü DEAŞ 1'i çocuk, 9 kişiyi keyfi şekilde alıkoyarken, söz konusu sürede askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı gruplar 2'si çocuk toplam 45 kişiyi alıkoydu.

- 11 ayda 7 bin 126 kişi alıkonuldu

Suriye'deki keyfi tutuklamaların büyük bir kısmının rejim güçlerince yapıldığına dikkat çekilen raporda, bu yılın ocak-kasım döneminde ülke genelinde 7 bin 126 kişinin bu uygulamaya maruz kaldığı aktarıldı.

Suriyeli muhalif kaynaklara göre rejim cezaevlerinde en az 500 bin kişi bulunuyor.



