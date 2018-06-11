'Suriye'de 2018'de 920 bin sivil yerinden oldu'

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'de 2018'in ilk dört ayında 920 bin sivilin yerinden edildiğini, bu rakamın ülkede iç savaşın başlamasından bu yana rekor olduğunu duyurdu.

BM Suriye İnsani Yardım Koordinatörü Panos Moumtzis, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, ülkede son aylarda yerinden edilen sivillerin sayısında büyük bir artış olduğunu söyledi.

Bu yıl, ocak ayından nisana kadar 920 bin sivilin daha yerinden edildiği bilgisini paylaşan Moumtzis, "Bu, savaş başladığından beri kısa bir zaman dilimi içerisinde gördüğümüz en yüksek yerinden edilme oranı." diye konuştu.

Moumtzis Suriye'deki yerinden edilmelerin bu hızla devam etmesi durumunda, 2,5 milyon sivilin daha yerinden edilmesinden ve sığınmacıların Türkiye sınırına doğru yığılmasından endişe ettiklerini vurguladı.

Koordinatör Moumtzis, yerinden edilecek sivillerin "Suriye içinde başka gidecek yerleri olmadığını" söyledi.

"Suriye'de daha en kötüsünü görmedik"

Suriye'de küresel olarak en büyük yerinden edilme krizinin yaşandığının altını çizen Moumtzis, toplam 6,2 milyon sivilin yerinden edildiğine, bunların 5,6 milyonunun ülke dışına çıkmaya zorlandığına işaret etti.

Moumtzis, İdlib'teki insani duruma da dikkati çekerek, "İdlib nüfusunun yüzde 80'inden fazlasını gerçekten aşırı derecede savunmasız olarak görüyoruz." diye konuştu.

Doğu Guta'da yaşanan senaryonun İdlib'de de gerçekleşmemesi uyarısında bulunan Moumtzis, "Endişemiz, İdlib'deki duruma bakınca, Suriye'deki krizin daha en kötüsünü görmemiş olabilme ihtimalimiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Ortalama yaşam 20 yıl azaldı"

Moumtzis, Suriye'de günümüz dünyasının en büyük güvenlik sorunun yaşandığını belirterek, iç savaşın patlak verdiği 2011'den bu yana 100 binlerce kişinin yaşamını yitirdiğini ve ülkede sistematik insan hakları ihlalleri yapıldığını dile getirdi.

Ülkede, 5,6 milyonu acil olmak üzere 13,1 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu ifade eden Moumtzis, her 5 Suriyeliden 4'ünün yoksulluk içinde yaşadığını ve son 7 yılda ortalama yaşam süresinin 20 yıl azaldığını kaydetti.

Moumtzis BM olarak Suriye'ye haftada en az 3 yardım konvoyu gönderecek kapasitede olduklarını, bu yıl bunun sadece yüzde 11'ini gerçekleştirebildiklerini, bunun şimdiye kadarki en düşük oran olduğuna işaret etti.

"İnsani olarak Suriye halkının ıstırabını hafifletmek için her türlü girişimi memnuniyetle karşılıyoruz." diyen Moumtzis, ülkedeki krizin ancak siyasi bir çözüm ile sona erebileceği konusundaki ısrarlarını sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Muhabir: Bayram Altuğ