Suriye sınırında YPG/PKK'ya geçit verilmiyor

ŞANLIURFA (AA) - MÜSLÜM ETGÜ - Terör örgütü YPG/PKK'nın, Suriye'de kontrolü altında bulunan bölgelerden son dönemlerde artan Türkiye'ye sızma girişimleri ve saldırı hazırlıkları, güvenlik güçlerinin yürüttüğü kararlı çalışmalarla engelleniyor.

Özellikle Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki ilçeleri Ceylanpınar, Akçakale ve Suruç ilçelerine komşu, Fırat'ın doğusu olarak tabir edilen bölgenin kontrolünü elinde bulunduran terör örgütü YPG/PKK, Türkiye'nin huzur ve güvenliğini tehdit ediyor.

Terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin sınır ilçeleri Ayn el Arab, Tel Abyad ve Rasulayn bölgesinden Türkiye'ye sızma girişiminde bulunan ve saldırı hazırlığı yapan teröristlere, sınır hattında ciddi önlemler alan hudut birlikleri ile polis ve jandarmanın yürüttüğü çalışmalarla adeta göz açtırılmıyor.

Sınır hattı dışında kalan Şanlıurfa merkez ve diğer ilçelerinde de YPG/PKK'ya karşı operasyonlarını aralıksız sürdüren güvenlik güçleri, düzenledikleri baskınlarla örgütün hareket alanını kısıtlıyor.

Hudut birlikleri ile polis ve jandarmanın son 2 haftada Şanlıurfa bölgesinde düzenlediği operasyonlarda, 14 terörist etkisiz hale getirildi, 23 zanlı gözaltına alındı.

Kritik hedeflere yönelik eylem hazırlığı başlamadan bitirildi

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, bir süre önce terör örgütü tarafından Suriye'nin Ayn el Arab bölgesinden yapılan taciz ateşlerine karşılık meşru müdafaa kapsamında gerçekleşen obüs atışlarında YPG/PKK'lı 10 terörist etkisiz hale getirildi.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız, emniyet ve jandarma personeli ile kritik bazı hedeflere yönelik eylem hazırlığında olduğu belirlenen 13 şüpheli beraberinde önemli miktarda mühimmatla İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin başarılı operasyonu sonucu yakalandı. Zanlılardan 6'sı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde incelemeleri esnasında da sınır hattında YPG/PKK'lı bir terörist etkisiz hale getirildi.

Yine Akçakale'de sınır hattında bir terör örgütü PYD/PKK mensubu etkisiz hale getirildi, bir terörist yakalandı.

Suriye sınırındaki Ceylanpınar ilçesinde ise Türkiye'ye girmeye çalışan 3 terör örgütü PYD/PKK üyesi güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla yakalandı, 2 terörist ise etkisiz hale getirildi.

Patlayıcı ve düzenekler 32 eylem yapılabilecek hale getirilmiş

Ceylanpınar-Kızıltepe karayolunda durdurulan bir araçta yapılan aramada, 247 kilo 864 gram PETN olduğu tespit edilen patlayıcı ile düzenekler ele geçirildi, olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Bu patlayıcı ve düzeneklerin metropollerde 32 eylem yapılabilecek hale getirilmesi de terör örgütünün çirkin yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlar kapsamında da Şanlıurfa'da bir terörist yakalandı.

Ele geçirilen mühimmat

Güvenlik güçlerinin son dönemde düzenlediği operasyonlarda ise 5 kilo 17 gram C4 ve 2 kilogram A4 olduğu değerlendirilen patlayıcı madde, bir verici ve 2 alıcı devre, 4 elektrikli kapsül, 13 pil, 2 inşaat eldiveni, 7 el bombası, kalaşnikof silah ve buna ait şarjör ile basılı 30 fişek, uzi silah ve buna ait 2 şarjör, thompson otomatik silah ve buna ait şarjör, CZ25 otomatik silah ve buna ait 2 şarjör ile susturucu, 3 baretta silah ve buna ait 6 şarjör ile 2 susturucu, glock tabanca ve buna ait 3 şarjör, browning tabanca ve buna ait 3 şarjör, 2 av tüfeği, 7,62 milimetre 633 çapında fişek, 9x19 milimetre çapında 377 fişek ele geçirildi.

