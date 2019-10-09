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Suriye sınırında askeri hareketlilik
Gece Akçakale'ye gelen Suriye Milli Ordusu (SMO) unsurları Suriye sınırında gözlem yaptı.
Genel 09.10.2019, 13:25
Suriye'de muhalif savaşçılardan meydana gelen Suriye Milli Ordusu (SMO) unsurları dün gece geldikleri Akçakale'deki sınırda gözlem yaptı.Suriye sınırında askeri hareketlilik
Fırat'ın doğusuna yönelik olası harekatta TSK'ye destek vermek için dün gece Şanlıurfa'ya gelen SMO güçleri, bugün TSK unsurlarıyla Suriye sınırının sıfır noktasından Tel Abyad'ı gözlemledi.
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