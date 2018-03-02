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Suriye sınırdaki Mehmetçik'e destek

- NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Bağlı ile akademisyen ve öğrencilerden oluşan 45 kişilik heyet, Suriye sınırında ve Cerablus ilçesinde görev yapan Mehmetçik'e moral vermek amacıyla Karkamış ilçesine geldi - Rektör Bağlı: "Yüreğimizi getirdik onlara. Onların hem duaya hem de Anadolu insanın her kesiminden desteğine ve duasına ihtiyaçlarını olduğunu biliyoruz"

02 Mart 2018 Cuma 18:30
Suriye sınırdaki Mehmetçik'e destek
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GAZİANTEP (AA) - Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinden (NEVÜ) bir heyet, Gaziantep'in Suriye sınırdaki Karkamış ilçesindeki askerlerle bir araya geldi.

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı ile akademisyen ve öğrencilerden oluşan 45 kişilik heyet, Fırat Kalkanı Harekatı'yla terör örgütlerinden arındırılan Halep'in Cerablus ilçesinde ve sınırda görev yapan Mehmetçik'e destek olmak amacıyla Karkamış ilçesine geldi.

Belediye Konferans Salonu'nda askerlerle buluşan heyete, Vali Yardımcısı Yaşar Aksanyar tarafından bölgeye ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Aksanyar, konuşmasında, Cerablus'un Gaziantep'in Karkamış ilçesine 4 kilometre uzaklıkta olduğunu belirtti.

Fırat Kalkanı Harekatıyla terörden temizlenen bölgelere huzur, güven ve barış geldiğini vurgulayan Yaşar Aksanyar, "Bu tarz moral ziyaretleri, ülkenin her köşesinden en güçlü şekilde yapılan duygu dolu desteklerdir. Bizim için her zaman gurur verici." dedi

Rektörü Bağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sınırda görev yapan askerlerin ülkenin geleceğini ve bakasını koruduğunu söyledi.

- "Yüreğimizi getirdik onlara"

Hazreti İbrahim'in "karınca misali"nde olduğu gibi askerlerin yanında olduklarını göstermek için Karkamış'a geldiklerini ifade eden Prof. Dr. Bağlı, şöyle konuştu:

"Yüreğimizi getirdik onlara. Onların hem duaya hem de Anadolu insanın her kesiminden desteğine ve duasına ihtiyaçlarını olduğunu biliyoruz. Sahiden burada çok kıymetli bir görev ifa ediyorlar. Biz ne yaparsak onların hakkını ödeyemeyiz. Ülkemizin ciddi anlamda terör tehdidinden korunması için hayatını hiçe sayan ve kendini feda eden kahramanlarımla birlikte olmaktan son derece gururluyum. İnşallah Zeytin Dalı Harekatı da zaferle sonuçlanacaktır."

Daha sonra Karkamış Belediye Başkanvekili Galip Kocaaslan'ı ziyaret eden heyet, askerler için getirdikleri kıyafetleri sınır birliklerine teslim etti.

Anahtar Kelimeler:
GaziantepKarkamışNevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
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