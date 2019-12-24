Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Mustafa: İdlib'de büyük bir katliam yapılıyor

HATAY (AA) - Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye Geçici Hükümetinin ana hedeflerinden birinin Suriye halkıyla bir araya gelmek olduğunu söyledi.

Bu prensip doğrultusunda Antakya'daki kanaat önderleriyle buluşarak fikir alışverişinde bulunduklarını anlatan Mustafa, "İdlib'de büyük bir katliam yapılıyor. Esed rejimi ve müttefikleri, sivilleri hedef alıyor. Büyük bir göç sorunu var. Biz bunu görüştüğümüz ülkelere bir yıldır devamlı söylüyoruz. Bu göç meselesi sadece Suriye ve Türkiye ile sınırlı kalmayacak. Zeytin Dalı Harekatı ve Fırat Kalkanı Harekatı alanlarda nüfus zaten yoğun." diye konuştu.

Mustafa, 4 milyon insanın tehdit altında olduğuna, bölgede büyük bir insani dramın yaşandığına dikkat çekti. "Biraz duyarlı olmaları lazım"

Bu drama uluslararası toplumun el atması gerektiğini vurgulayan Mustafa, şu değerlendirmede bulundu:

"İdlib'de bugün tehcir ettirilenler daha önce başka yerlerden İdlib'e gelmişti. Bu insanlar kaçıncı sefer tehcir ettiriliyor? Buna uluslararası toplumun el atması lazım. Saldırılarda siviller, kadın ve çocuklar hedef alınıyor. Göç edilen ana yollar da bombalanıyor. Bu rejimi askeri yönden 9 senedir Şam'da bırakanların en azından insani yönden biraz duyarlı olmaları lazım. Sözde bunlar uygar ülkeler, insan haklarından bahsediyorlar. Artık BM'nin, uluslararası toplumun Suriye dramına gerçekçi bir gözle bakmasını bekliyoruz. Suriye halkının artık birleşip kendi gruplarının arkasında durması, kendimize güvenmemiz gerekiyor. Bizlerin hakiki müttefiklerine güvenmesi lazım."