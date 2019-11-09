Suriye Anayasa Komitesi toplantıları 25 Kasım'da devam edecek

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, BM Cenevre Ofisi'nde devam eden Suriye Anayasa Komitesinin 45 kişilik yazım kurulunun beşinci ve son gün toplantılarının ardından basın toplantısı düzenledi.

Komite'nin 150 üyesiyle 30 Ekim'de başlayan toplantıların başarılı geçtiğinin altını çizen Pedersen, bu hafta başından bu yana 45 kişilik anayasa yazım kuruluyla yoğun müzakereler gerçekleştirdiklerini aktardı.

Pedersen, Anayasa Komitesi toplantılarına çok iyi başlangıç yaptıklarının altını çizerek, "Bence oldukça kıymetli ve çok iyi müzakerelerde bulunduk." dedi.

Muhaliflerin eş başkanı Hadi El Bahra ve rejimin eş başkanı Ahmed Kuzbari'nin görüşmelerde "profesyonelce" davrandığını anlatan Pedersen, iki eş başkanın toplantıların bir sonraki turu için Cenevre'de 25 Kasım'da yeniden bir araya gelme konusunda anlaşmaya vardıklarını aktardı.

Pedersen, rejim, muhalif ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan 45 kişilik yazım kurulu heyeti üyelerine teşekkür ederek, "Gerek zorlu gerekse sancılı konuları görüştüler. Müzakerelerin çok profesyonel şekilde geçtiğini söylemek adil olur. Ve açıkçası görüşmelerin pek çok insanın beklentisinden daha iyi geçtiğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Esed rejiminin hapishanelerinde tutuklu bulunan ve zorla kaybedilen on binlerce kişinin durumuna ilişkin görüşmelerde ilerleme sağlanıp sağlanamadığı sorusuna ise Pedersen, bu konuda taraflara baskı yapmaya devam edeceği karşılığını verdi.