İSTANBUL (AA) - Boğaziçi Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma ve Temiz Üretim Merkezi (BU-SDCPC) ve Unilever Türkiye'nin hayata geçirdiği "Sürdürülebilir Kalkınma Sertifikalı Online Eğitim Programı", 10 Ekim'de başlayacak.

Unilever Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilirlik uygulamaları; dünyada sınırlı olan ve hızla azalan doğal kaynakların kirlenmesi ile birlikte insan ve ekolojik sağlık için olduğu kadar, üretim sektörü ve iş dünyası için de gittikçe önem kazanıyor.

Gelecek nesillerin daha iyi koşullara ve daha iyi bir geleceğe sahip olmasının doğal, ekonomik ve sosyal kaynakların sürdürülebilirliğine bağlı olduğu bu dönemde hem şirketlerin hem de çalışanların sürdürülebilir iş yapış modelini benimsemeleri de bir zorunluluk haline geldi.



Bu amaçla yola çıkan Boğaziçi Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma ve Temiz Üretim Merkezi ve Unilever Türkiye, "Sürdürülebilir Kalkınma Sertifikalı Online Eğitim Programı"nı hayata geçiriyor.

Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma konusundaki ilk online sertifikalı eğitim programına tüm üniversitelerin 3. ve 4. sınıf lisans öğrencileri başvurabiliyor. 8 hafta sürecek ve ücretsiz olarak verilecek eğitime son başvuru tarihi 25 Eylül olacak. İlk etapta 100 öğrenciye sürdürülebilir kalkınma konusunda eğitimin verilmesinin planlandığı programın sonunda öğrencilere BÜYEM tarafından sertifikaları verilecek.





- Yenilikçi ve kapsayıcı eğitim programı





Boğaziçi Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma ve Temiz Üretim Merkezi ve dünyanın önde gelen hızlı tüketim ürünleri şirketlerinden biri olan Unilever’in hayata geçirdiği programda, geleceğin iş modeli olan "sürdürülebilirliğin", profesyonellerin deneyimleri eşliğinde tüm boyutlarıyla ele alınması planlanıyor.



Sürdürülebilir Kalkınma Online Eğitim Programı’nın eğitmen kadrosu, Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyelerinden ve konusunda uzman özel sektör temsilcilerinden oluşuyor. 10 Ekim'de başlayacak program, Türkiye’de bu çerçevedeki bir iş birliğinin ilk örneği olma özelliği taşıyacak.



Program, Boğaziçi Üniversitesi’nin yenilikçi ve kapsayıcı bakış açısıyla sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulamaya geçirilebilmesi için gerekli araç, beceri ve stratejileri aktarırken, Unilever’in uzun yıllara dayanan deneyimleri ışığında sürdürülebilir iş modelleriyle nasıl bir kalkınma ve katma değer yaratabileceğini gösterecek.



Lisans öğrencilerine yönelik geliştirilen programın; sürdürülebilir ekolojik sistemler, eko-tasarım, yeşil ekonomi, sürdürülebilir tarım modellerinin geliştirilmesi ve çevresel etki kategori analizinin disiplinler arası bir bakış açısıyla değerlendirilmesi ve yeşil büyüme yol haritasının oluşturulmasına öncülük etmesi bekleniyor. Ders programı süresince elde edilen kazanımların, küresel ve bölgesel sürdürülebilirlik sorunlarına çözüm bulacak uygulamalar oluşturması hedefleniyor.

Öğrenciler, eğitim boyunca uzmanların sürdürülebilir kalkınma önündeki ekonomik, sosyal ve teknik engelleri nasıl aşabildiklerini başarı öyküleri ile birebir gözlemleyebilecek. Öğrencilere vaka çalışmaları ve deneyim paylaşımlarıyla iş dünyasında nasıl fark yaratabilecekleri aktarılacak.





- Sürdürülebilirlik stratejilerinin bulunduğu yeni iş modelinin önemi





Sürdürülebilirlik, günümüzde üretim ve servis sektörlerinin gündeminde ön sıralarda yer almaya başlayan bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Merkezinde sürdürülebilirlik stratejilerinin bulunduğu yeni iş modeli, tüm dünyada yaşam kalitesinin artırılması için temel bir rol oynuyor. Bu gerçeği kavrayarak geleceğe adım atan işletmeler ve profesyoneller rakiplerinden farklılaşıyor.



Sürdürülebilir kalkınma konusunda 2012 yılından bu yana yapılan çalışmaların sonucunda ortaya çıkan, "insanlar, gezegen ve refah" odaklı 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi kapsamında 2030 yılına kadar tüm dünyada açlık ve aşırı yoksulluğu yok etme, insanlar, bölgeler ve ülkeler arasındaki eşitsizliği azaltma, iklim değişikliğiyle etkili mücadele, çevrenin korunması, cinsiyetler arası eşitlik, ekonomik büyüme, kaliteli eğitim ve herkese ulaşılabilir enerji sağlama gibi 17 genel konu üzerinde küresel dayanışma ve ortaklık sağlanması amaçlandı. Bu doğrultuda tasarlanan "Online Sürdürülebilir Kalkınma Eğitimi Programı" öğrencilere ilgili konularda vizyon katmayı hedefliyor.





