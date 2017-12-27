Sur Yapı'dan 2018 yılında 1,7 milyar TL ciro hedefi

İSTANBUL (AA) - Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, Sur Yapı'nın 2018 portföyünün 11 milyar lira olacağını ve gelecek yıl 1,7 milyar TL ciro hedefi koyduklarını belirterek, "Sur Şirketler Grubu, inşaat, AVM ve enerji sektörlerindeki yatırımlarıyla 2017'de 1,2 milyar TL'lik ciro elde etti." dedi.

Sur Yapı tarafından düzenlenen yıllık değerlendirme toplantısında konuşan Elmas, gelecek yılın ilk çeyreğinde 250'şer konutluk 2 yeni projenin satışına başlayacaklarını söyledi.

Elmas, İstanbul, Antalya ve Bursa’da yer alan 16 farklı projede 23 bin 400 konutluk portföye ulaşan Sur Şirketler Grubu'nun, inşaat, AVM ve enerji sektörlerindeki yatırımlarıyla 2017’de 1,2 milyar TL’lik ciro elde ettiği bilgisini vererek, "Sur Yapı'nın 2018 portföyü yaklaşık 11 milyar lira olacak. Gelecek yıl 1,7 milyar TL ciro hedefimiz var." bilgisini verdi.

Bu rakamla 2016'ya göre 2 katı büyüdüklerini ve hedeflerinin yüzde 20 üzerinde ciro elde ettiklerini vurgulayan Elmas, "2017 yatırım yılıydı, 2018 üretim ve satış yılı olacak." değerlendirmesinde bulundu.





- "Kampanyalar devam edecek"





Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Elmas, Sur Yapı'nın, sadece inşaatta bin 800 konut, ofis ve dükkan satışı yaptıklarını belirterek, "2017 yılında Excellence Koşuyolu, Tempo City, Topkapı Evleri, YeşilMavi, Muhit ve Semt Bahçekent projelerinin lansmanlarıyla birlikte ‘Aynen Öyle’, ‘Olur Olur Bal Gibi Olur’ ve ‘Mutlu Evler Türkiye’ isimli 3 büyük satış kampanyası gerçekleştirdik. Ayrıca Antalya projesinin ön satışlarına başladık." ifadelerini kullandı.

Elmas, Sur Yapı'nın 2017 yılında yatırımların yanı sıra tamamlanan projelerinde de teslimatları gerçekleştirdiklerini dile getirerek, "Yılın ilk yarısında Bursa Nilüfer’de 75 bin metrekare kiralanabilir alanda birçok ulusal ve uluslararası markanın yer aldığı Marka Alışveriş Merkezi’ni hizmete açtı. Yılın son iki ayında ise Güneşli’de Mirage Rezidans ve Sultanbeyli’de İlkbahar projelerinin teslimatlarını yaptık." diye konuştu.

Kişiye özel ödeme planlarını esas alan, 'Mutlu Evler Türkiye', 'Bal Gibi Olur' ve Aynen Öyle' kampanyalarıyla müşterilerine kulak veren Sur Yapı'nın, 2018’de de aynı bakış açısıyla yola devam edeceğini aktaran Elmas, metrekaresi 2 bin 500 TL'den 22 bin TL'ye kadar her kesimden her bütçeye seslenen üretimiyle Sur Yapı'nın, "Türkiye’nin markası" kimliğini 2018 yılında da taşıyacağını kaydetti.

Elmas, 2017’de yatırımlarla büyüdüklerini, yeni yılda da üretime ağırlık vereceklerinin altını çizerek, şunları söyledi:

"Satış ve inşası devam eden Excellence Koşuyolu, Tempo City, YeşilMavi Maltepe, Topkapı Evleri, Lavender, Muhit Sancaktepe, Gölbahçe Evleri, Şehir Konakları, Semt Bahçekent, Bahçeyaka Ispartakule, İlkbahar 2 ve Antalya projelerine ek olarak İstanbul’da 2 yeni projenin satış ve inşasına başlayacak. 2018 yılında Sancaktepe ve Ümraniye’de konut ve ticari alanlardan oluşan iki yeni proje yatırımı gerçekleştirilecek. Bu projelerin toplam yatırım bedeli 750 milyon TL olacak."





- 2018 yılında yüzde 40 büyüme hedefi





Altan Elmas, 2018 yılı için konut, AVM ve enerji alanlarında 1 milyar 700 milyon TL ciro hedefi koyarak yüzde 40 büyüme hedeflediklerini söyledi.

Sur Yapı'nın, perakende sektöründe büyümeye devam ettiğinin altını çizen Elmas, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sur Yapı, 2017 yılının Haziran ayında Bursa’da yer alan Marka AVM projesini hizmete açtı. 2017 yılında Axis Kağıthane, Metrogarden, Axis İstanbul ve Marka AVM’de yaklaşık 32 milyon misafir ağırladı. Perakende sektöründe çalışmalar 2018 yılında da devam edecek. Çekmeköy-Sancaktepe ve Ümraniye’nin kesişim noktasında yer alan Metrogarden AVM’yi büyütme projesi hayata geçiyor. Sur Yapı ayrıca Antalya ve İzmir’de önümüzdeki yıllarda geliştireceği iki yeni AVM projesi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor."





- "Sur Enerji, tüm projelerimizin ihtiyacına denk elektrik üretiyor"





Sur Şirketler Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Sur Enerji'nin de yatırımlar çerçevesinde büyüdüğü bir yılı gerisinde bıraktığını belirten Elmas, şu bilgileri verdi:

"2017’de Mersin’de yer alan Elmalı RES santrali devreye alındı. 2018 yılının ilk çeyreğinde ise Kurtini RES santralinin devreye alınması planlanıyor. Sur Enerji, inşası devam eden diğer enerji projelerini 2019 yılında hayata geçirmeyi hedefliyor. Sur Enerji’nin yenilenebilir enerji kaynaklı ürettiği elektrik miktarı, Sur Yapı’nın tüm projelerinin ihtiyacı olan enerjiyi karşılayabiliyor. 2018 yılında yenilenebilir enerji kaynaklarından üreteceğimiz enerji ile 25-30 bin konutun yıllık enerji tüketimine karşılık üretim yapacağız."

"Sur Yapı olarak Türkiye’nin enerjisine ve geleceğine inanıyoruz" diyen Elmas, Türkiye’nin kalkınmasına ve ilerlemesine odaklandıklarını ve bu sorumluluğun bilinciyle doğru yatırımlara ve doğru dönüşüm projelerine imza attıklarını anlattı.





- "Antalya'da her yıl 5 bin kişi istihdam edilecek"





Sur Yapı’nın 2017’de ön satış sürecine başladığı Antalya projesine ilişkin bilgi veren Elmas, "1 milyon 300 bin metrekare alan üzerindeki projenin içerisinde 250 bin metrekare üzerinde kurulacak şehir parkı Antalya’nın en büyük parkı olacak. Proje içerisinde konut, ofis, home ofis, dükkan, AVM, otel, hastane gibi faaliyetlerin yer aldığı yaklaşık 19 bin bağımsız bölüm yer alacak." şeklinde konuştu.



Antalya projelerinin lansmanını Mart 2018'de gerçekleştirdiklerini belirten Elmas, "8 yılda tamamlanması planlanan projeye toplam 8 milyar TL yatırım yapılacak. Proje süresince Antalya’da doğrudan ve dolaylı her yıl 5 bin kişi istihdam edilecek." dedi.





- 200 milyon TL'lik sertifika ihracı düşünüyoruz





Altan Elmas, 2018 yılında alternatif finans modellerinin gelişeceğine dikkati çekerek, "Özellikle gayrimenkul sertifikalarının daha aktif kullanıldığı bir yıl olacak. Sur Yapı olarak en az 2-3 projemizde 200 milyon TL’lik sertifika ihracı düşünüyoruz. Antalya’daki kentsel dönüşüm projemiz ve İstanbul’daki 2 projemizde bu uygulamayı denemeyi düşünüyoruz." bilgisini verdi.

Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Elmas, mevcut GYO'ların hisselerinin çok iskontolu gitmesi nedeniyle şu anda GYO'ya dönüşme planlarının olmadığını söyledi.





- "Bankalar sektörün cirosunu yüzde 10 geriye çekti"





Gayrimenkul sertifikasının Türkiye'de yeterince tanınmaması nedeniyle başlangıç olarak 200 milyon liralık ihraç hedeflediklerini belirten Elmas, 2017'de 1,8 milyar liralık yatırım tutarına ulaştıklarını söyledi.

Elmas, konut projelerini öz kaynak, kredi ve ön satışlarla finanse ettiklerine değinerek, Antalya projesinde sertifikalardan iyi talep alınırsa kredi tarafının azalabileceğini ifade etti.

2018'de gayrimenkul sektöründe faiz oranları ve bankaların konut kredi taleplerini ne ölçüde değerlendireceğinin etkili olacağını belirten Elmas, 2017'de sektördeki 1 milyon 400 bin liralık konu satışı hedefini tutturmanın sevincini yaşadıklarını vurguladı.

Elmas, ekim ayından itibaren konut faizi oranlarının yüzde 1'in üzerine çıkmasının satışları olumsuz etkilediğine dikkati çekerek, bankaların konut kredisi vermek istememesinin yılbaşından bu yana sektörün cirosunu yüzde 10 geriye çektiğini ifade etti.

Elmas, maliyetlerdeki yüzde 22'lik artışın da konut fiyatlarına yansıyacağının altını çizdi.