Şüpheli takibi yapan polis aracı kaza yaptı

SİVAS (AA) - Sivas'ta "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücünün kullandığı aracı takip eden polis aracının, başka bir otomobille çarpışması sonucu 2'si polis, 4 kişi yaralandı.

Sivas-Ankara karayolu Galericiler Sitesi Kavşağı'nda polisin durdurmak istediği 58 AAF 740 plakalı otomobilin sürücü kaçmaya çalıştı.

Otomobili takibe alan polis aracı, Gültepe Mahallesi 15. Sokak'ta A.D. yönetimindeki 58 AS 085 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada polis memurları A.B. ve M.K. ile diğer aracın sürücüsü ve otomobilde bulunan Y.P. yaralandı. Numune Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaçan sürücü ise aracıyla Gültepe Mahallesi 1. Sokak'ta bölgeye sevk edilen polis ekiplerince yakalandı. Sürücü Hasan Hüseyin D'nin ehliyetinin bulunmadığı, aracının egzozunun da standart dışı olduğu saptandı.

Gözaltına alınan Hasan Hüseyin D'ye ehliyetsiz araç kullanmak, polisin "dur" ihtarına uymamak, standart dışı egzoz kullanmak ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek gibi suçlardan cezai işlem uygulandı.