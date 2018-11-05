Şüphelenilen araçta uyuşturucu bulundu

ANKARA (AA) - Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu bulundu, 3 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Akçay Mahallesi'nde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta ve içerisindeki 3 kişinin üzerinde, poşetlere konulmuş uyuşturucu bulundu.
Gözaltına alınan şüphelilerin evlerindeki aramada da 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Haklarında benzer suçtan kayıt bulunduğu da tespit edilen şüpheliler, S.D. (34), T.D. (22) ve L.S.B. (25), işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.