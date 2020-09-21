Süper Lotoda En Çok Kazandıran Sayılar

Bir kolon oynamak isteyenler seçtikleri 6 farklı rakamı işaretleyerek oyuna katılabilirler. Sen seç yöntemi ile rakamların otomatik olarak belirlendiği yöntem de şansını bu şekilde denemek isteyenler için ideal bir seçenek oluşturur. Çoklu çekiliş seçeneğini işaretleyenler oynamış oldukları rakamların birden fazla hafta boyunca geçerli olmasını sağlamış olurlar. Seçilen sayıların en az 3 tanesinin doğru bilinmesi halinde ikramiye kazanmaya hak kazanan oyuncular 4, 5 ve 6 rakamı da doğru bilerek kazanacakları rakamı artırabilirler.



Süper Loto ne zaman çekilir?

Tüm dünyada oynanan ve ülkemizde de çok tutulan oyun, Süper Loto 6/54 adıyla da bilinir. Her Perşembe saat 21.15’te çekilişi yapılan oyunun sonuçları aynı gün 21.30’da ilgili birimler tarafından duyurulur. Dilerseniz MPİ sitesinde canlı yayınıda izleyebilirsiniz. Cuma sabahından Perşembe akşamına kadar istenilen zaman aralığında oynanabilen oyun için yapılan istatistiklerle Süper Lotoda En Çok Çıkan Sayılar tutulmaktadır.



Her hafta 6 bilen olmadığı için Süper Loto bazı dönemlerde bir diğer haftaya devir yapar. İkramiyenin katlanarak artması oyuncuların da artması ile neticelenir. Katılımcı sayısının artması dağıtılacak ikramiyenin de artması anlamına gelir. 18 yaşından küçükler Süper Loto 6/54 oynayamazlar. Süper Lotoda En Çok Çıkan Sayılar arasında 35, 13, 1, 37, 45, 31, 17 ve 12 sayıları gelmektedir. Tekli rakamların dışında ikili kombinasyonlarda en çok çıkan sayılar;



· 35 ve 45 rakamları toplamda 13 kez,

· 9 ve 35 rakamları toplamda 11 kez,

· 20 ve 49 rakamları toplamda 11 kez,



Büyük ikramiye en çok hangi bölgeye çıkmıştır?

Şans oyunlarına olan ilgi büyük şehirlerde daha yoğun bir şekilde gerçekleşmektedir. Süper Lotoda En Çok Çıkan Sayılar istatistiğinin dışında en çok ikramiye kazanan iller de sıralanmıştır ve bu sıralamada İstanbul açık ara farkla birinci sırada yer almaktadır. Ankara 11 kez ile ikinci sırada yer alırken, İzmir ise 8 kez ile üçüncü sırada görülür. Sistem tarafından kabul edilmeyen, sahte, yırtılmış ve zaman aşımına uğramış kuponlara ikramiye ödemesi yapılmamaktadır. 3 bilen kişiler kazandıkları tutarı oyunu oynadıkları bayiden alabilirken 4, 5 rakamı bilenler Milli Piyango İdaresi ve 6 bilenler de Milli Piyango Genel Müdürlüğünden ikramiyelerini alabilirler.

· 31 ve 34 rakamları ise toplamda 10 kez çıkarak oyuncularına ikramiye kazandırmıştır.Süper Loto üçlü kombinasyonlara en çok çıkan sayılar;· 21, 22 ve 54 rakamları toplamda 4 kez,· 15, 17 ve 37 rakamları toplamda 4 kez,· 4, 28 ve 54 rakamları ise toplamda yine 4 kez bir arada çıkarak şanslı sayılar arasında yer almıştır.