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Süper Loto çekildi (2)

- Bu haftaki çekilişte 6 bilen çıkmayınca 11 milyon 189 bin 116 lira ikramiye haftaya devretti

01 Mart 2018 Perşembe 22:05
Süper Loto çekildi (2)
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ANKARA (AA) - Süper Loto oyununun bu haftaki çekilişinde, 6 bilen çıkmayınca 11 milyon 189 bin 116 lira 56 kuruşluk ikramiye haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 53 kişi 15 bin 320 lira 15'er kuruş, 4 bilen 4 bin 36 kişi 216'şar lira, 3 bilen 89 bin 352 kişi 16 lira 85'er kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

Beşinci kez devreden çekilişte, 3 milyon 189 bin 325 lira 15 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 2 milyon 301 bin 905 lira 59 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 288 bin 671 lira 24 kuruş kamuya aktarılacak.

(Bitti)

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Süper Loto çekildi (2)
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