Süper Loto çekildi (2)

ANKARA (AA) - Süper Loto oyununun bu haftaki çekilişinde, 6 bilen çıkmayınca 11 milyon 189 bin 116 lira 56 kuruşluk ikramiye haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 53 kişi 15 bin 320 lira 15'er kuruş, 4 bilen 4 bin 36 kişi 216'şar lira, 3 bilen 89 bin 352 kişi 16 lira 85'er kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

Beşinci kez devreden çekilişte, 3 milyon 189 bin 325 lira 15 kuruş ikramiye dağıtıldı.



Hasılattan KDV olarak 2 milyon 301 bin 905 lira 59 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 288 bin 671 lira 24 kuruş kamuya aktarılacak.

(Bitti)