Süper kahramanlar kent sokaklarında pedalladı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Bisiklet Derneği (Vel ESBİD) tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Eskişehir Bisiklet Buluşmaları, "Süper kahramanlar haydi pedallamaya" adlı etkinlikle başladı.

Gezgin konuklara, söyleşilere, masal, şiir ve müzik dinletilerine, atölye çalışmalarına, turlara ev sahipliği yapacak Eskişehir Bisiklet Buluşmaları kapsamında "Süper kahramanlar haydi pedallamaya" adlı kostümlü bisiklet turu düzenlendi.

Kentte bisiklet sürebilmek için doğaüstü güçlere sahip olmak gerektiği düşüncesiyle gerçekleştirilen turda süper kahraman kostümü giyen yaklaşık 50 bisikletli, Espark Alışveriş Merkezi önünde bir araya gelerek kentte tur attı.

Eskişehir Bisiklet Buluşmaları, 20 Ekim'e kadar çeşitli etkinliklerle Eskişehir Vel ESBİD Evi'nde devam edecek.