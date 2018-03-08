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Suni kar yağışı altında kadınlara karanfil verildi

- Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı, üniversitede öğrenim gören ve çalışan kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü, suni kar yağışı altında karanfil vererek kutladı

08 Mart 2018 Perşembe 16:10
Suni kar yağışı altında kadınlara karanfil verildi
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ÇANKIRI (AA) - Çankırı Karatekin Üniversitesinde öğrenim gören ve çalışan kadınlara, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla suni kar yağışı altında karanfil verildi.

Uluyazı Kampüsü'nde Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Dünya Kadınlar Günü etkinliğinde Rektör Prof. Dr. Hasan Ayrancı, üniversitedeki kadın öğrenci ve çalışanlara suni kar makineleri ile yağdırılan kar altında karanfil verdi.

Ayrancı, tüm öğrencilerin ve personelin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Kadınların şefkati, merhameti, medeniyetleri nesilden nesile taşıması özelliğiyle baş tacı olduğunu vurgulayan Ayrancı, "Kadınlar bizim kültürümüzde, inancımızda, çok derin yere sahiptir. Biliyorsunuz, cennet anaların ayakları altına serilmiştir. Peygamberimiz kızı odaya girdiğinde mutlaka ayağa kalkar ona hürmet ederdi. O nedenle son zamanlarda bazı kendini bilmezlerin söylediği, kadına karşı saygısızlığın köklerinin inanç veya görenekten kaynaklandığı şeklindeki algıyı lanetliyorum." dedi.

Kadının vahşi kapitalizm çarklarında ezildiğini, metalaştırıldığını ve tüketildiğini anlatan Ayrancı, şunları kaydetti:

"İşte bu vahşi medeniyetin sirayet ettiği başka unsurlar, yanlışlıkla bu unsurları aldığı için belki sıkıntılarımız var. Tekrar özümüze dönerek inancımızla, göreneklerimizle yine kadınımıza, çocuğumuza, kızımıza, büyüklerimize saygı ve hürmetle yaklaşacağız. Bir temsili gün bugün ama her zaman gönlümüzdesiniz, kalbimizdesiniz, baş tacısınız. Bunu bilmenizi isterim. Gününüzü tekrar kutlarım."

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