SunExpress, Antalya'dan Brüksel, Bükreş ve Londra'ya uçuyor

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, 2018 yaz sezonunda Antalya kalkışlı Avrupa uçuşlarına Brüksel, Bükreş ve Londra olmak üzere 3 yeni destinasyon ekledi.

SunExpress'ten yapılan açıklamaya göre, şirket, 2018 yaz sezonunda da Türkiye-Avrupa arasındaki uçuşlarını arttırmaya devam ediyor.

Antalya'yı hem iç hatlarda hem dış hatlarda direkt seferlerle en fazla noktaya bağlayan SunExpress, 2018 yaz sezonunda Antalya kalkışlı Avrupa uçuşlarına Brüksel, Bükreş ve Londra'yı da ekledi.

Mayıs ayında Antalya'dan Avrupa'nın popüler destinasyonları Brüksel ve Bükreş'e direkt tarifeli seferlerle uçmaya başlayan SunExpress, 15 Haziran itibarıyla da Antalya'dan Londra'ya uçuş gerçekleştirecek.

Hem Akdeniz hem de Ege bölgelerine tarifeli seferlerle en fazla turist getiren hava yolları arasında bulunan SunExpress, 2018 yazında Avrupa'dan Antalya'ya 3 milyondan fazla koltuk arz ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SunExpress Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Çalışkan, turizm taşımacılığının önde gelen hava yolu olarak, Antalya turizmini desteklemeye ve daha ileriye taşımaya devam ettiklerini bildirdi.

Bu yaz sezonunda merkezleri Antalya'ya tarihi bir kapasite sunduklarını belirten Çalışkan, şunları kaydetti:

"Bu yaz sezonunda geçen yıla göre yüze 20'lik bir kapasite artışı gerçekleştirerek Avrupa'dan Antalya'ya 3 milyondan fazla koltuk arz ediyoruz. Antalya'yı, yeni uçuşlarımız Brüksel, Londra ve Bükreş ile toplamda Avrupa'nın 27 şehrine bağlıyoruz. İç hatlarda ise yine Antalya'yı en fazla kente bağlayan hava yolu olarak, Türkiye'de 10 şehre direkt tarifeli seferler sunuyoruz. Antalya uçuşlarında hizmet vermek üzere 5 adet Airbus A320 uçağı kiraladık. Bu uçaklar, haziran itibarıyla Antalya'dan uçmaya başlayacak. Airbus'lar ile filomuzdaki uçak sayısı 73'e çıkacak."