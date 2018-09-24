"Sultanşehir Bilimle Şenleniyor" projesi

SİVAS (AA) - Sivas'ta, TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği Destekleme Programı kapsamında Sivas Bilim ve Sanat Merkezince hazırlanan "Sultanşehir Bilimle Şenleniyor II" projesi gerçekleştirilecek.

Sivas Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, yaptığı yazılı açıklamada, öğrenciden veliye, çok geniş bir kitleye hitap edecek olan proje ile eğitim-öğretim imkanlarının kısıtlı olması nedeniyle bilimsel deneyimler yaşayamayan, özel ilgiye muhtaç ve çeşitli engellere sahip olması nedeniyle göz ardı edilmiş katılımcılara ulaşılmasının hedeflendiğini aktardı.

Geleneksel hale getirilmesi planlanan etkinliğin amaç ve detayları hakkında bilgiler veren Savaşçı, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında atölye çalışmaları içerisinde katılımcıların daha önce yaşamadıkları deneyimler yaşamasına olanak sağlanacak. Sanal gerçeklik atölyesi, ahşap atölyesi, elektromotor araç tanıtımı, Hacivat ile Karagöz gösterimi, etkileşimli uygulamalar, deneyler, sergi, bilimsel yarışmalar, sanat etkinlikleri, yazılım ve robotik atölyeler, akıl oyunları atölyesi, planetaryum gösteri ve bilim söyleşi programları gibi birçok bilimsel etkinliğin yer aldığı projede öğrenci ve veliler bilimsel çalışmaların keyfine varacak."

Çeşitli gösteriler ile 7’den 70’e herkesin bilimsel etkinliklere katılımı için özendirici ortamlar oluşturulacağına dikkat çeken Savaşçı, "Etkileşimli oyunlar katılımcıları sürecin bir parçası haline getirerek cesaretlendirecek. Drama ile izleyicilere farklı bakış açıları kazandırılarak hoşça vakit geçirmeleri sağlanacak. Sanal gerçeklik ve planetaryum etkinlikleriyle evreni anlamaya ve keşfetmeye yönelik bir gezi ortamı oluşturulacak." ifadelerini kullandı.

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği Destekleme Programı kapsamında Sivas Bilim ve Sanat Merkezinin hazırladığı "Sultanşehir Bilimle Şenleniyor II" adlı projenin ekibi, Cumhuriyet Üniversitesi akademisyen ve öğrencileri, Sivas Bilim ve Sanat Merkezi öğretmenleri ve Sivas'ta görev yapmakta olan çeşitli branşlardan öğretmenler ile il içi ve il dışından katılacak alanında uzman 62 kişiden oluşuyor.

Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde 3 gün boyunca gerçekleştirecek etkinliğin açılışı 27 Eylül'de yapılacak.