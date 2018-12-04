Sultanbeyli'de spor şenliği

İSTANBUL (AA) - Sultanbeyli'de yer alan bir spor salonunda gerçekleştirilen açılış törenine Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, sporcular ve çok sayıda ilçe sakini katıldı.

Aikido, tekvando, kick boks, güreş, basketbol, judo, satranç, boks, futbol, voleybol, badminton, karate, yüzme ve pilates branşlarında hizmet veren spor okullarının kış döneminin açılışında çeşitli gösteriler yapılırken, okullarda yetişen, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda madalya kazanan sporcular tanıtıldı.

"Sultanbeyli'deki 80 bin öğrencinin tamamına ulaşmak istiyoruz"

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gençleri uyuşturucu ve terör örgütlerinden uzak tutmak için sporun önemli bir araç olduğunu vurgulayarak, "Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Spor İlçe Müdürlüğümüzle birlikte tüm gençlerimize ulaşma noktasında bir projemiz oldu. Geçen yıl 20 bin öğrencimize ulaştık, onları sporun içine dahil ettik ve 5 bin öğrencimize madalya vermiş olduk. Amacımız evlatlarımızı spora alıştırmak ve madalya ile teşvik etmekti. Hedefimizi daha da büyüttük. Sultanbeyli'de bulunan 80 bin öğrencinin tamamına ulaşmak istiyoruz. Biz onlara ulaşmadığımız vakit uyuşturucu ve terör örgütleri gençleri tuzaklarına düşürmeye çalışıyor." diye konuştu.

"Çocuklarımızı iyi bir şekilde yetiştirdiğimizde iyi bir ülke olacağımıza inancımız var"

Sultanbeyli'de yaşayan gençlerin ilgi alanlarına yönelik çalışmalar yapmaya devam ettiklerini dile getiren Keskin, şunları kaydetti:

"Gençlerimizin spor, eğitim, edebiyat ve sanat alanında kendilerini geliştirmeleri için çalışmalar yapıyoruz. Onları gördükçe daha da mutlu oluyoruz. Bu çocuklarımızı iyi bir şekilde yetiştirdiğimizde iyi bir ülke olacağımıza inancımız var, bu inançla çalışıyoruz. Yaşadığınız ilde, ilçede vatandaşların dertleriyle ilgilenmek, gençlerin ilgi alanlarına yoğunlaşmak ve daha iyi yetişmelerini sağlamak gibi bir vazifemiz var. Sanaldan spora diye bir program başlattık ve büyük ilgi gördük. Evlatlarımızın ilgi alanlarına yönelik projelerle gençlerimizle bu alanlarda buluşmak istiyoruz. Evlatlarımızın iyi bir şekilde yetişerek ilçemizi, ülkemizi iyi temsil etmesi, başarılı olması, olimpiyatlara katılması hepimizi mutlu ediyor."

Başkan Hüseyin Keskin, spora yönelik çalışmalar kapsamında birçok tesisi gençlerin ve vatandaşların hizmetine sunduklarını söyleyerek, "Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile gençlerin iyi spor yapabilmeleri için gençlik merkezleri oluşturmaya çalışıyoruz. Bu sene Büyükşehir Belediyesi ile 7 okulun bahçesine spor salonu yaptırdık. Evlatlarımızın daha iyi spor yapmaları için tesis çok önemli ama daha önemlisi inanmak ve güzel projeler geliştirmek." değerlendirmesinde bulundu.

Muhabir: Hüseyin Eroğul