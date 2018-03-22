'Sultanbeyli95 Projesi' annelerin yüzünü güldürüyor

İSTANBUL (AA) - Sultanbeyli Belediyesinin 120 aileye destek vereceği, Bernard van Leer Vakfı'nın öncülüğünde sosyal ve ekonomik olarak dezavantajlı 0-3 yaş arası çocukların gelişimini desteklemek amacıyla hayata geçirilen "İstanbul95" projesi, ilçede "Sultanbeyli95" olarak devam ediyor.

Anne adayının gebeliğinden başlayarak çocuğun 3 yaşına gelinceye kadar evlerin ziyaret edildiği projede, ebeveynlerle sürekli temas halinde olarak bebeğin iletişim, hareket, problem çözme ve sosyal gelişim alanlarındaki kazanımları bir uzman tarafından yerinde gözlemleniyor. Sonuçlar, Boğaziçi Üniversitesi erken çocukluk alanındaki uzmanlar tarafından değerlendirilecek.

Hamileliğinin son beş ayında olan tüm anne adaylarının ücretsiz katılım sağlayabildiği proje, anne adaylarını bekliyor.

Proje kapsamında "Ev Ziyareti Temelli Aile Rehberliği" isimli programda iki haftada bir evlere misafir olan ev ziyaretçileri, hem anneye hem de bebeğe sağlıklı başlangıçlar sunmak için destek oluyor.

"Proje kapsamında birkaç iş yapıyoruz"

Bernard van Leer Vakfı Türkiye Direktörü Yiğit Aksakoğlu, AA muhabirine İstanbul95 projesine ilişkin bilgi verdi.

Aksakoğlu, projenin ismine değinerek, şunları kaydetti:

"İstanbul95'teki '95', 3 yaşındaki sağlıklı bir çocuğun boyu olan 95 santimetreden geliyor. İstanbul95 de 'İstanbul'a 3 yaşındaki sağlıklı bir çocuğun boyundan baksaydık, hangi hizmetleri ve altyapıları farklı yapardık?' sorusunun cevaplarıyla ilgili çalışmalar yürüten bir proje. Projenin 15'ten fazla ortağı var. Bunlardan 4'ü ilçe belediyesi. Bu ilçe belediyelerinden biri Sultanbeyli Belediyesi. Bunun dışında Maltepe, Beyoğlu, Sarıyer belediyeleri ve Boğaziçi Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi gibi üniversiteler destek veriyor."

Proje kapsamında birkaç iş yaptıklarını dile getiren Aksakoğlu, bunlardan birinin ev ziyaretleri olduğunu anlattı.

Aksakoğlu, proje kapsamında bir diğer hizmetin parkların ve bahçelerin, küçük çocuklar ve ebeveynler için iyileştirilmesi olduğunu aktararak, "Bir diğeri de dezavantajlı çocuklar ve ailelerin hangi belediye hizmetlerine ulaştığını gösteren haritalar üretmek gibi 3 temel iş yapıyoruz. Bunun amacı da çocukların beyin gelişimlerinin yüzde 85'inin ilk 3 yılda tamamlanmasına dayanıyor." diye konuştu.

- "Oldukça yapılandırılmış bir proje"

Sultanbeyli95 projesinin supervisor'ı Kadriye Tümer de doğumdan sonra annelere bebek sepeti hediye ettiklerini söyledi.

Proje sürecine ilişkin bilgi veren Tümer, şöyle devam etti:

"Sultanbeyli95 çalışanları, supervisor ve ev ziyaretçileri, eylül ayında Boğaziçi Üniversitesi'nde 15 gün süren bir eğitim aldık. Sonraki süreçte aile seçimlerimiz başladı. Muhtarlarla ve aile sağlık merkezlerinde iş birliği içinde gebe annelere ulaşmaya çalıştık. Burada asıl hedefimiz dezavantajlı gruplara ulaşmaktı. Sosyoekonomik açıdan daha düşük düzeyde olan ailelere ulaşmaktı. Yaklaşık kasım ayı ortalarından beri aile tespitlerine başladık ama asıl başlangıcı şubat başında oldu. Öncelikle aileleri tespit ettik. Ev ziyaretleri yapmaya başladığımız 3 mahallede ulaştığımız gebelere projenin tanıtım çalışmaları yapıldı. Projeye katılım sağlamak isteyen annelerimizden onay formlarımızı alarak doğum öncesi ziyaretlerimize başladık.

Bu proje oldukça yapılandırılmış bir proje. Ziyaretlerimiz yaklaşık 30-35 dakika sürüyor. Doğumdan önceki ziyaret bizim için çok önemli, özellikle gebelik döneminde annenin doğuma hazırlanma sürecinde aileyi bilgilendirmeye yönelik yaptığımız bir çalışma. Doğumdan sonra da her 15 günde bir ev ziyaretçilerimiz, ailelerimizi ziyaret ediyor. Şimdiye kadar yaklaşık 2,5 ayda 100 aileye ulaştık. Hedefimiz 120 aileye ulaşmak."

Bernard van Leer Vakfı Politika Bilgi Departmanı Yöneticisi Patrin Watanatada ise projeye kapsamında İstanbul'a geldiklerini kaydetti.

Türkiye'ye ilk ziyareti olduğunu aktaran Watanatada, "1960 yılından beri bu alanda erken çocukluk, 0-6 yaş döneminde çalışan bir vakıfız. 500 milyon dolardan fazla olan yatırımı bu alana yaptık. Çocuk gelişiminin en önemli döneminin bu süreç olduğunu düşünüyoruz. Bu aslında vakfın yürüttüğü Kent95 programının bir parçası. Latin Amerika, Hindistan, Türkiye İstanbul'da bu program yürütülüyor. Ebeveyn destek programı olarak da Amsterdam'da çalışıyoruz." diye konuştu.

"Ev ziyareti hizmetinden memnunuz"

Evi ziyaret edilen anne ev hanımı Neşe Aksoy, 21 günlük bebeği "Ataberk" için aldığı hediyelerden ve hizmetlerden çok memnun olduğunu dile getirdi.

Üçüncü çocuğu olduğunu aktaran Aksoy, "İlk kez bu bebeğimde bu ev ziyareti hizmetini aldım. Kendimi mutlu hissettim, destekleri çok güzel. Moralim yükseldi. Doğumdan önce de bu ev ziyareti hizmetinden yararlandım. Diğer annelere de tavsiye ediyorum. Anneye çok büyük bir destek. Anne olarak bilmediğim çok konu varmış. Bebek bakımıyla ilgili çok bilgi edindim." ifadelerini kullandı.

Proje

"İstanbul95" projesi; İstanbul'a 3 yaşında sağlıklı bir çocuğun boyu olan 95 santimetreden bakmayı, kentin planlanması, kamu hizmetleri ve altyapı açısından oluşturacağı farkları, kentle ilgili karar vericilerle tartışmayı ve bu yönde yatırımlar yapmayı, kentteki ilçe belediyelerinin yürüttüğü çocuk ve ebeveynleri destekleyici program ve projelerle ilgili var olan kapasitelerini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Program, İstanbul'daki ilçe belediyelerinin, 0-3 yaş arası çocuklar ve ebeveynlerine yönelik sunduğu hizmetleri ve altyapıları geliştirmeleri için bir teknik destek programı olarak tasarlandı.

Sultanbeyli'de projeye, mayıs ayı sonuna kadar doğum yapacak anneler dahil ediliyor.

Ev ziyaretçileri, çocuğun gelişimini sadece yerinde gözlemlemiyor, atık materyaller kullanarak yapılan, çocuğun fiziksel ve zihinsel gelişimini destekleyen oyuncakları 6. aydan itibaren evlere götürerek çocuklarla oynuyor ve anneye çocuğuyla nasıl oynaması gerektiğini de öğretiyor.

Boğaziçi Üniversitesi tarafından ise bebek 9 ve 18 aylıkken gelişim tarama testi yapılacak.