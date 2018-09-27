"Sultan Şehir" bilimle şenlendi

SİVAS (AA) - Sivas'ta, TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği Destekleme Programı kapsamında Sivas Bilim ve Sanat Merkezince hazırlanan "Sultanşehir Bilimle Şenleniyor II" projesinin açılışı yapıldı.

Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde 3 gün sürecek projenin açılışında konuşan Sivas Valisi Davut Gül, programın ilkinin geçen yıl düzenlendiğini anımsattı.

Programa ilginin yoğun olmasının mutluluk verici olduğunu belirten Gül, "Memnuniyetle gördük ki öğretmeninden velisine kadar bilimle ilgili yeni ürünlerin sergilendiği bir ortam var. Projelerin bazılarında öğrenciler var, bazılarında öğretmenler var. Bu proje öğrenci için faydalı, öğretmen için faydalı. Emeği geçen ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum." dedi.



Açılışın ardından stantları gezen Gül, projelerden sorumlu kişilerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sivas Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) Müdürü Adem Uzun ise proje hakkında bilgi verdi.

Proje ekibinin Cumhuriyet Üniversitesi akademisyen ve öğrencilerinden, Sivas Bilim ve Sanat Merkezi öğretmenlerinden ve Sivas'ta görev yapan çeşitli branşlarda öğretmenlerle gerek il içi, gerekse il dışından katılacak alanında uzman 62 kişiden oluştuğunu kaydetti.



Projenin hedef kitlesinin Sivas halkının tamamı olduğunu belirterek, etkinlikte atölye çalışmaları için özellikle hedeflenen kitlenin 7-18 yaş arası grup olduğunu aktardı.

Çocuklar ile gençlerden oluşan bu kitlenin yaşayacağı deneyimlerin onların ilerde bilimsel alanlarda çalışmaya istekli olmalarına katkı sağlayacağının düşünüldüğünü ifade eden Uzun, "Projede dezavantajlı gruplar özellikle gözetilirken bu sayede eğitim öğretim imkanlarının kısıtlı olması nedeniyle bilimsel deneyimler yaşayamayan, özel ilgiye muhtaç ve çeşitli engellere sahip olması nedeniyle gözardı edilmiş katılımcılara ulaşmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Programa, Vali Yardımcısı Mehmet Polat, Adalet Komisyonu ve 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mehmet Burçin Çetinkaya ,İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ve çok sayıda davetli ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.



