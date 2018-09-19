Sultan Sazlığı'nda bulunan yaralı kuşlar tedaviye alındı

KAYSERİ (AA) - Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yaralı halde bulunan şahin, balaban ve balıkçıl kuşları, tedavi altına alındı.Kayseri Orman ve Su İşleri Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, müdürlüğün sorumluluk...