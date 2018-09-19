Sultan Sazlığı'nda bulunan yaralı kuşlar tedaviye alındı

KAYSERİ (AA) - Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yaralı halde bulunan şahin, balaban ve balıkçıl kuşları, tedavi altına alındı.
Kayseri Orman ve Su İşleri Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, müdürlüğün sorumluluk alanlarından Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda görev yapan saha bekçileri, yaralı şahin, balaban ve balıkçıl kuşu buldu.
Kuşlar, ekipler tarafından tedavileri yapılmak üzere Kayseri Büyükşehir Belediyesine bağlı Anadolu Harikalar Diyarı'ndaki veteriner hekime teslim edildi.
Tedavi ve bakımlarının tamamlanmasının ardından kuşların milli parktaki doğal yaşam ortamlarına bırakılacağı öğrenildi.