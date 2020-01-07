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Süleymani'nin cenaze töreninde izdiham: 35 ölü, 48 yaralı

İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'nin Kirman kentindeki cenaze töreninde yaşanan izdihamda 35 kişinin hayatını kaybettiği, 48 kişinin yaralandığı açıklandı.

Genel 07.01.2020, 13:51
Süleymani'nin cenaze töreninde izdiham: 35 ölü, 48 yaralı
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İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Kirman kentindeki cenaze töreninde yaşanan izdihamda 35 kişinin hayatını kaybettiği, 48 kişinin yaralandığı açıklandı.

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#dünya
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