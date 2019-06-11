Sulakyurt'taki sel

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Sulakyurt ilçesinde önceki gün etkili olan sağanağın ardından selden zarar gören yerlerde incelemelerde bulundu.

Vali Sezer, ilk olarak Sulakyurt Kaymakamı Gökhan Dolaş ve Belediye Başkanı İsmail Bildik'le ilçe merkezinden geçen ve taşkına neden olan dere yatağında incelemelerde bulunarak bilgi aldı.

Daha sonra selin etkili olduğu Koruköy'ü ziyaret eden Sezer, köydeki vatandaşlarla bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vali Sezer, vatandaşların sorunlarını dinleyerek, zararın giderilmesi konusunda gereğinin yapılacağını söyledi.

Can kaybının yaşanmamasının kendilerini sevindiren husus olduğunu belirten Sezer, şöyle konuştu:

"Bir vatandaşımız kaybolmuştu, çok şükür sağ salim bulundu. Sulakyurt'ta 8 köyümüzde hasarımız var. İlçe merkezimizde de hasarlı alanlarımız var. Gerek ilçe merkezimizde ve gerekse köylerimizde kalıcı çözümler bulunma noktasında çalışmalarımızı hızla yapmamız gerekiyor. İl Özel İdaremiz, karayollarımız, Devlet Su İşlerimiz ve jandarma ekiplerimiz 24 saat hiç ara vermeden çalışıyorlar. Köylerimizle ilgili olarak ulaşıma kapanan yollarımız vardı, onların açılması tamamlandı. Elektrik verilemeyen köylerimiz vardı, onlarla ilgili çalışmalar da tamamlandı. Şu an itibarıyla acil sorunlarımız tamamen giderildi ama ikinci aşama olarak burada kalıcı çözümler için bir planlama, projelendirme çalışması yapılıp bunların giderilmesi gerekiyor. Onunla ilgili olarak da ayrı bir ekip kurduk ve çalışmalar devam ediyor."

Sezer, tarım arazilerinde de zararlar olduğunu, zararlara ilişkin il ve ilçe tarım müdürlüklerinin hasar tespit çalışmalarını yaptığını ifade ederek, vatandaşları mağdur etmeyeceklerini ve tüm zararlarının karşılanacağını kaydetti.