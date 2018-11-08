Sulakyurt'ta UMKE tatbikatı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nin (UMKE) Sulakyurt ilçesinde eğitim ve tatbikat yaptığı bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Sulakyurt ilçesi Bülbülderesi mevkisinde oluşturulan ve 3 gün süren UMKE il kampına 27 gönüllü görevlinin katıldığı belirtildi.

Kampın bu yıl 8'incisinin gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, "Kampta, zorlu arazi koşullarında travmalı hastaya yaklaşım, göçük altı kurtarma ve KBRN eğitimleri gibi konularında tatbikatlar gerçekleştirilmektedir. Bu eğitimlerin yanı sıra olağanüstü durumlarda acil toplanma ve timlere ayrılarak organize bir şekilde hareket etmek için görev dağılımı eğitimleri verilerek, UMKE sağlık gönüllülerinin her an afet durumuna hazır olması için çalışılmaktadır." ifadelerine yer verildi.