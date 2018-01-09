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Sulakyurt'ta e-müfredat semineri

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde öğretmenlere e-müfredat sistemiyle ilgili bilgilendirme semineri verildi.İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen seminerde konuşan...

09 Ocak 2018 Salı 15:31
Sulakyurt'ta e-müfredat semineri
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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde öğretmenlere e-müfredat sistemiyle ilgili bilgilendirme semineri verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen seminerde konuşan Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Hatice Şap, e-müfredat sayesinde öğretmenlerin almış oldukları kararların daha görünür hale geleceğini söyledi.

Sistemin kent genelindeki tüm öğretmenlere tanıtıldığını belirten Şap, "Bugüne kadar zümre toplantılarını yapıyorduk. Yaptığımız toplantılar genelde dosyalarda kalıyordu. Bundan böyle yaptıklarımız artık görünür hale gelecek. Öğretmenlerin yazdıkları yazılar, alınan kararlar, okul müdürlerinden Milli Eğitim Bakanlığı'na kadar herkes tarafından görünecek. Yani yaptığımız tüm çalışmalar artık görünür hale gelecek. Öğretmen arkadaşlarımız bu sistem üzerinden öneri, istek, sıkıntılar, sorunlar her şeyi yazabilirler ve sistem üzerinden gündeme getirilebilir. Bu nedenle aktif olacağız, sıkıntıları göreceğiz ve onları üst makamlara bildireceğiz ki öğrencilerimize daha iyi hizmet sunabilelim. Öğretmenlerimiz her şeyimizdir. Ama çalışmazlarsa hiçbir şeydir. Biz öğretmenlerimizin her şey olduğuna inanıyoruz. Eminim bu sistem sayesinde daha rahat edilecektir diye düşünüyorum." dedi.

Seminere, okul müdürleri, öğretmenler ve diğer yöneticiler katıldı.

Anahtar Kelimeler:
öğretmenlerSeminerSulakyurt
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