Suğla Tarım Meslek Lisesine belediye araç hibe etti

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Seydişehir Suğla Tarım Meslek Lisesine, "Mobil Mantar Yetiştirme ve Eğitim Aracı" hibe edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar ile Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri tarafından imzalanan protokol üzerine mobil araç okula teslim edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Kibar, mantar yetiştirme aracının uygulamalı eğitimde kullanılacağını ve öğrencilere faydalı olacağını söyledi.

Okul Müdürü Ömer Dinçsoy da mobil mantar üretme aracıyla, mantar yetiştirme konusunda hem eğitim hem de uygulama yapacaklarını ifade etti.

