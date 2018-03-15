Suğla Gölü'nde av yasağı başladı

KONYA (AA) - Yalıhüyük ilçesindeki Suğla Gölü'nde balık avlama yasağı başladı.

Suğla Barajı'ndaki balıkçılar yasağın başlaması ile teknelerini karaya çıkarttı.

Yalıhüyüklü balıkçılar adına konuşan Ramazan Atak, balık türlerinin korunması, yaşatılması amacı ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan av yasağının 15 Haziran’a kadar devam edeceği söyledi.

Yasağı desteklediklerini ve uyduklarını ifade eden Atak, "Devletimizin aldığı av yasağına harfiyen uyuyoruz. Bu kurallara uymazsak gelecek sezona tutacak balık kalmayacak. Balıkçı arkadaşlarımla bilinçli av yapıyoruz. Bu yasak dönemde teknelerimizi karaya çıkartarak bakımlarını da yapma fırsatımız oluyor." dedi.

