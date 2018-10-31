Sudanlı Zenci Musa Ankara’da anıldı

ANKARA (AA) - Pursaklar Belediyesinin katkılarıyla Avrasya Yerel Yönetimler Derneği tarafından düzenlenen programda Sudanlı Zenci Musa anıldı.

Pursaklar Belediyesi ve Avrasya Yerel Yönetimler Derneği "Sudanlı Zenci Musa'yı Anma, Milli Birlik ve Beraberlik Programı" düzenledi.

Mehmet Akif'in uğruna şiirler yazdığı Sudanlı Zenci Musa'yı anma programında konuşan Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, Avrasya Yerel Yönetimler Derneğine teşekkür ederek "Milli birlik ve beraberlik programlarını önemsiyoruz. Sudanlı Zenci Musa da bunlardan birini oluşturdu. Genç nesillerimize bunları anlatmamız gerekiyor." dedi.

Avrasya Yerel Yönetimler Derneği Başkanı Hasan Cengiz ise kendilerine destek veren Başkan Selçuk Çetin'e teşekkür ederek, Zenci Musa ile ilgili anıları paylaştı.

Cengiz, İngiliz komutan General Harrington'un Zenci Musa'ya "Bizimle çalışırsan seni altına boğarım" teklifine karşı Osmanlı'nın yanında yer alan Sudanlı Zenci Musa'nın "Her teklif herkese yapılmaz. Bu teklif beni rencide eder. Benim devletim Osmanlıdır. Bayrağım ay yıldızlı bayraktır. Komutanım Eşref Bey'dir." dediğini aktardı.

Etkinliğe, AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Hamarat, AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, eski AK Parti Milletvekili Mahmut Sami Mallı, Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, Sudanlı Zenci Musa'nın torunu Dr. Vehip Harun, Avrasya Yerel Yönetimler Derneği Başkanı Hasan Cengiz ve 81 ilden davetliler katıldı.



