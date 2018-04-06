Sudanlı sendikacılar, Başkan Ertürk'ü ziyaret etti

ANKARA (AA) - Sudan İdari Hizmetler ve Turizm Sendikası heyeti, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk'ü makamında ziyaret etti.

Kahramankazan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Ertürk, kendisini ziyaret eden Sudan İdari Hizmetler ve Turizm Sendikası Başkan Yardımcısı Rashid Khidir ve beraberindekileri çiçeklerle karşıladı.

Khidir ve beraberindeki sendikacıları makamında ağırlayan Ertürk, misafirlerine belediye binasını gezdirdi.

Ertürk, misafirlerine 15 Temmuz şehitleri için yapılan Şehitler Köşesi'ni de gezdirerek, el işçiliği ile yapılan Türk bayrağı ve Kahramankazanlıların 15 Temmuz'da verdiği mücadeleyi simgeleyen "F-16'ya Dur" heykeli hediye etti.