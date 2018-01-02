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Sudanlı mülteciler ülkelerine dönüyor

- BMMYK, Sudan ve Orta Afrika Cumhuriyeti arasında imzalanan anlaşma çerçevesinde 402 Sudanlı ülkesine döndü

02 Ocak 2018 Salı 14:06
Sudanlı mülteciler ülkelerine dönüyor
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HARTUM (AA) - Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ile Sudan ve Orta Afrika Cumhuriyeti arasında imzalanan anlaşma çerçevesinde mültecilerin geri dönüşleri başladı.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde bulunan Sudanlılardan 402'si 12 Aralık 2017'den bu yana gönüllü olarak ülkesine döndü.

Sudan Mülteciler Ofisi Müdürü Mübarek Zekeriya, mültecilerin dönüşlerinin 1 Ocak Sudan'ın bağımsızlık gününe denk gelmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

Ülkelerine dönen Sudanlıların eski günleri unutması gerektiğini belirten Zekeriya, "Yeni bir gelecek kurmak için çalışmaları gerekiyor. Yeni bir sayfa açıyoruz ve bu hepimiz için güzel olacak." dedi.

BMMYK Sudan Mülteci Koruma Müdürü Evre Chibani de Sudan hükümetine teşekkür ederek "Son grup 1 Ocak'ta Sudan'a ulaştı. 402 Sudanlı mülteci, yaklaşık 10 yıl sonra ülkesine dönmüş oldu. Kısa zamanda bin 500 mültecinin ülkesine dönmesini hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ülkelerine dönen Sudanlıların Güney Darfur eyaletinin Dafak bölgesine yerleştirileceğini kaydeden Chibani, Sudan devletinin mültecilerin eğitim, sağlık gibi temel ihtiyaçlarını karşılayacağını vurguladı.

BMMYK verilerine göre, Darfur bölgesinde 2003'te Sudan ordusu ve isyancılar arasında başlayan çatışmalarda şimdiye kadar yaklaşık 300 bin kişi öldü ve 2,7 milyon kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Orta Afrika Cumhuriyeti ve Çad başta olmak üzere çevre ülkelerde 650 binden fazla Sudanlı mülteci bulunuyor.

Anahtar Kelimeler:
MülteciSudan
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