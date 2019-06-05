Sudanlı muhalifler ölü sayısının 100'ü geçtiğini iddia etti

HARTUM (AA) - Sudanlı muhalif aktivistler, güvenlik güçlerinin pazartesi günü başkentte göstericilere müdahalesinde yaşamını yitirenlerin sayısının 100'ün çok üzerinde olduğunu ileri sürdü.

Muhalif Sudan Doktorlar Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Sudan'daki şiddet olaylarında şehit sayısı 100'ü geçti, ancak gerçek rakam bunun çok üzerinde. Net rakamları tespit etmekte zorlanıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Nil Nehri'nden 40 ceset çıkarıldığı öne sürüldü

Açıklamada, ordunun 2 gün önceki müdahalesi sonucu hayatını kaybeden 40 kişinin cansız bedenlerinin atıldıkları Nil Nehri'nden dün çıkarılarak, orduya bağlı Hızlı Destek Kuvvetleri tarafından bilinmeyen bir yere götürüldüğü, bununla birlikte şiddet olaylarındaki can kaybının 100'ü aştığı belirtildi.

Sürgünden dönen SPLM-N liderlerinden Arman gözaltına alındı

Sudan'da Ömer el-Beşir'in askeri darbeyle devrilmesinin ardından sürgünden dönen Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey (SPLM-N) liderlerinden muhalif Yasir Arman gözaltına alındı.

AA muhabirinin SPLM-N kaynaklarından aldığı bilgiye göre, hareketin lideri Malik Akar'ın yardımcısı Arman, bugün öğlen saatlerinde başkent Hartum'daki evinde güvenlik güçlerince gözaltına alınarak bilinmeyen bir yere götürüldü.

Hareketin Facebook hesabından yapılan açıklamada, Arman'ın güvenlik güçleri ve Hızlı Destek Kuvvetleri tarafından gözaltına alındığı belirtildi.

Muhalif siyasetçi Arman, 2010 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine adaylığını koymuş, ardından çekilmişti. Beşir'in en büyük muhaliflerinden Arman, devrik lider Beşir karşıtı isyan hareketlerine katıldığı gerekçesiyle 2014'te aldığı idam cezasına rağmen 8 yıllık sürgünün ardından geçen ayın sonlarında ülkesine dönmüştü. Arman, Sudan Askeri Geçiş Konseyi (AGK) ile müzakereler yürüten muhalif gruplarla temas halindeydi.

Sudan'ın Mavi Nil ile Kurdufan eyaletlerinde orduyla SPLM-N arasında çatışmalar yaşanıyordu. SPLM-N, Arman'ın ülkeye dönüşünden kısa süre önce savaşı sona erdirmek ve AGK ile müzakereler yürütmek üzere Hartum'a bir heyet göndermişti.

Sudan'daki olaylar

Sudan güvenlik güçleri, pazartesi sabahı başkentte gösterilerin odağındaki ordu karargahı önündeki göstericileri gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıtmış, Sudan Doktorlar Komitesine göre en az 60 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkede 19 Aralık 2018'de ekonomik kriz nedeniyle başlayan gösterilerin hızla rejim karşıtı eylemlere dönüşmesinin ardından ordu 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamış ve 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Ordunun ülke yönetimine el koymasının ardından sivil yönetime geçiş için eylem yapan protestocular, geçiş hükümetinin nasıl oluşması gerektiğine dair askeri yetkililerle müzakere yürütüyordu.

Muhabir: Ömer Erdem