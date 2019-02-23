Sudan'da hükümet feshedildi

HARTUM (AA) - Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, hükümetin feshedildiğini ve ülkede 1 yıl süreyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini açıkladı.

Beşir, başkent Hartum’daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda devlet televizyonundan canlı yayınlanan konuşmasında, ulusal uzlaşı hükümetinin ve 18 eyaletteki yerel hükümetlerin de feshedildiğini, ülkede bir yıl süreyle OHAL ilan edildiğini söyledi.

Sudan Devlet Başkanı, ordunun ülke ve halkın hamisi olacağını vurgulayarak, alınan kararları bizzat takip edeceğini belirtti.

Beşir, tüm siyasi partiler, silahlı gruplar ve gençlere diyalog çağrısı yaptı.