Suça sürüklenen engelli çocuklardan tiyatro gösterisi

ANKARA (AA) - Suça sürüklenen engelli çocukların rol aldığı "Dava Filistin" adlı tiyatro oyunu, Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı Ankara Personel Eğitim Merkezinde sahnelendi.



Engelli ve daha önce suça sürüklenen çocukları kültürel faaliyetlerle topluma kazandırmayı amaçlayan Yön Sanat Atölyesince hazırlanan oyunda, Mustafa T, Nazım İ. ve Aytaç I. rol aldı.

Seda Demirtaş'ın yazdığı, Erdem Öksüz'ün yönettiği oyunu, Eğitim Merkezi Başkanı Mehmet Aykut Cihangir, Başkan Yardımcısı Ayşe Yıldırım ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Tetkik Hakimi Caner Yıldız, hakim ve savcılar, merkezde eğitim alanlar ve merkez personeli izledi.

İzleyicilerden büyük alkış alan oyunun ardından Yön Sanat Atölyesi ekibine hediyeler sunuldu.



