Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir
Ürgüp'ün en yaşlısı Kalaycı Mustafa amcaya ziyaret
Ürgüp'ün en yaşlısı Kalaycı Mustafa...
Nevşehir’in Çöpünden Elektrik Üretiliyor
Çöpten Elektrik Üretiliyor
Kapadokya'da "Chinadocia Destinasyon Projesi" başlatıldı
Chinadocia Destinasyon Projesi
Nevşehir'den kısa kısa
Nevşehir'den kısa kısa
Ürgüp'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kılıç
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hediye Kılıç
banner254

Şubat ayının "Kitap kurtları" ödüllendirildi

ANKARA (AA) - Kızılcahamam ilçesinde Halk Kütüphanesi Müdürlüğünün istatistikleri sonucu şubat ayında en çok kitap okuduğu belirlenen kişiler ödüllendirildi. Kendi düzeylerinde en çok kitabı alıp okuyan kütüphane okuru yetişkinler...

03 Mart 2018 Cumartesi 15:40
Şubat ayının
banner230

ANKARA (AA) - Kızılcahamam ilçesinde Halk Kütüphanesi Müdürlüğünün istatistikleri sonucu şubat ayında en çok kitap okuduğu belirlenen kişiler ödüllendirildi.

Kendi düzeylerinde en çok kitabı alıp okuyan kütüphane okuru yetişkinler düzeyinde 9 kitapla ev hanımı Afife Işık, lise düzeyinde 9 kitapla Mustafa Hakan Güvencer ve Fen Lisesi öğrencisi Merve Kenger, ortaokul düzeyinde 42 kitapla Orhan Gazi Ortaokulu öğrencisi Ebrar Şimal Yılmaz, ilkokul düzeyinde 63 kitapla Kazım Karabekir ilkokulu öğrencisi Hatice Nehir Özkan, okul öncesi düzeyinde 33 kitapla Eda Kıran "Şubat Ayı Kitap Kurdu" oldu.

Okuyucular "Kitap Kurdu Belgesi", dergi ve çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.

Anahtar Kelimeler:
AnkaraKızılcahamam
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim