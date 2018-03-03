Şubat ayının "Kitap kurtları" ödüllendirildi

ANKARA (AA) - Kızılcahamam ilçesinde Halk Kütüphanesi Müdürlüğünün istatistikleri sonucu şubat ayında en çok kitap okuduğu belirlenen kişiler ödüllendirildi. Kendi düzeylerinde en çok kitabı alıp okuyan kütüphane okuru yetişkinler...