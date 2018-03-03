Şubat ayının

ANKARA (AA) - Kızılcahamam ilçesinde Halk Kütüphanesi Müdürlüğünün istatistikleri sonucu şubat ayında en çok kitap okuduğu belirlenen kişiler ödüllendirildi.
Kendi düzeylerinde en çok kitabı alıp okuyan kütüphane okuru yetişkinler düzeyinde 9 kitapla ev hanımı Afife Işık, lise düzeyinde 9 kitapla Mustafa Hakan Güvencer ve Fen Lisesi öğrencisi Merve Kenger, ortaokul düzeyinde 42 kitapla Orhan Gazi Ortaokulu öğrencisi Ebrar Şimal Yılmaz, ilkokul düzeyinde 63 kitapla Kazım Karabekir ilkokulu öğrencisi Hatice Nehir Özkan, okul öncesi düzeyinde 33 kitapla Eda Kıran "Şubat Ayı Kitap Kurdu" oldu.
Okuyucular "Kitap Kurdu Belgesi", dergi ve çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.