SÜ Rektörü Şahin ile KTÜN Rektörü Özçelik, AA'nın

KONYA (AA) - Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik ile Selçuk Üniversitesi (SÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Anadolu Ajansının (AA) ‘Yılın Fotoğrafları’ oylamasında oy verdi.

Haber, yaşam ve spor kategorilerinde yer alan fotoğrafları inceleyen Özçelik, haber kategorisinde Behçet Alkan’ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" adlı fotoğrafına, yaşam kategorisinde Özge Elif Kızıl’ın Antarktika"yı konu alan "Bilim ve barış kıtası" isimli fotoğrafına oy kullandı.

Özçelik, spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" isimli fotoğrafını tercih etti.

Fotoğrafların her birinin güzel ve başarılı olduğunu söyleyen Özçelik, fotoğrafları oylarken zorlandığını ifade etti.

Özçelik, "Anadolu Ajansı gerek yurt içinde gerekse yurt dışında önemli bir sorumluluğu üstlenmektedir. Dünyanın dört bir yanında yaşanan olayları doğru habercilik adına bizlere aktaran Anadolu Ajansı çalışanlarını tebrik ediyorum." diye konuştu.

- AA foto muhabiri Yalçın'a "geçmiş olsun" dileği

SÜ Rektörü Prof. Dr. Şahin de 3 kategoride değerlendirmeye sunulan fotoğrafları ayrı ayrı inceledi.

Şahin, haber kategorisinde Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu" fotoğrafından yana oy kullandı.

Yaşam kategorisinde Cem Genco'nun, "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor", spor kategorisindeyse Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" isimli fotoğrafların tercih etti.

Anadolu'nun sesini dünyaya duyurma hedefiyle kurulan Anadolu Ajansının Türkiye için önemli bir değer olduğuna dikkati çeken Rektör Şahin, "Sadece vatan aşkıyla verimli, güzel çalışmalar yapan Anadolu Ajansını tebrik ediyorum. Ülkemizin hem uluslararası arenada gözü kulağı oluyorlar hem de ülkemiz adına üst düzey bir temsil gerçekleştiriyorlar." ifadelerini kullandı.

Şahin, Paris'teki emeklilik reformu protesto gösterilerini yakından takip ederken gözünden yaralanan AA foto muhabiri Mustafa Yalçın'a da geçmiş olsun dileklerini iletti.