KONYA (AA) - Selçuk Üniversitesi (SÜ) Beyşehir Ali Akkanat Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet heyecanı yaşandı.



Ali Akkanat Kampüsü'nde düzenlenen yüksekokulun 29. mezuniyet töreninde kürsüye gelen Ali Akkanat Beyşehir Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Görevlisi Oktay Nar, 10 farklı programda, 2 bin öğrencisiyle Ali Akkanat Kampüsü'nün nüfus itibariyle en hacimli yüksekokulunun Ali Akkanat Meslek Yüksekokulu olduğunu belirterek, "Bugün yaklaşık 500 öğrencimizi mezun edeceğimiz için buruk bir mutluluk yaşıyoruz. 10 farklı programında meslek elemanı yetiştirmekle ülkemizin sanayisine, ticaretine, turizmine katkıda bulunduğumuza, kısacası ülkemizin ekonomisine ve sosyal alanda kalkınmasına katkıda bulunduğumuza inanıyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından mezun olan öğrencilere temsili diplomaları törene katılan protokol tarafından verildi. Öğrenciler diplomalarını verilmesinin ardından keplerini havaya fırlatarak yaşadığı mezuniyet sevincini gözler önüne serdi.



Törene, Beyşehir Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Ağmaz, Ali Akkanat İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Acar, kurum müdürleri, akademisyenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

