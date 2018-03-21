AKSARAY (AA)- Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva, "Eskiden belediye başkanları, yöneticiler ve siyasilerimiz varlığımızın farkında değildi. Çünkü dertlerimizi dinlemeye vakitleri yoktu, başka işleri vardı. Şimdi ise engelsiz bir kişiyle aynı muhabbet kurulabiliyor. Bunun için de şu an ki siyasi hayatımızın kıymetini bilmemiz lazım." dedi.

Ayva, Aksaray Belediyesi tarafından Somuncu Baba Külliyesi'nde yapılan Engelli Koordinasyon Merkezi'nin açılışında, farklılıklarla bir arada olabilmenin önemli olduğunu söyledi.

Farklılıkların tartışma sebebi yapılmaması gerektiğini belirten Ayva, "Türkiye'de insanlar birbirlerine çelme takarak dünyayla rekabet edemezler ama Türkiye'deki vatandaşlarımız 'birbirimizi seviyoruz, bölünmüş, parçalanmışlık olmasın' diye de doğru fikirlerini, düşüncelerini, inançlarını söylemekten ve uygulamaktan geri kalmamalıdır. Birlik, beraberlik, farklı düşünmeye engel olamaz." diye konuştu.

Ayva, Aksaray Belediyesinin engelliler için önemli çalışmalarının olduğunu ifade ederek, bunun herkese örnek teşkil etmesi temennisinde bulundu.

Engellilerin eskiye oranla şu an çok daha iyi şartlarda yaşadığını vurgulayan Ayva, şunları kaydetti:

"Kişisel hırslarımız, kibirlerimiz, gurur ve egolarımız hiçbir zaman önümüze geçmemeli. Onlar ayağımızın altında kalabilmeli ki bu şekilde uçup yükselebilelim. Belediye başkanımız, engelli arkadaşlarımızın ve onlarla ilgili olan kişilerin mutlu olması bizim için yeterli diyor. Bu çok önemli bir gelişme. Yıllar önce böyle şeyler bilmezdik. Eskiden belediye başkanları, yöneticiler ve siyasilerimiz varlığımızın farkında değildi. Çünkü dertlerimizi dinlemeye vakitleri yoktu, başka işleri vardı. Şimdi ise engelsiz bir kişiyle aynı muhabbet kurulabiliyor. Bunun için de şu anki siyasi hayatımızın kıymetini bilmemiz lazım."

- "Bugüne kadar engellilerimiz için birçok yenilik yaptık"

Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ise belediye olarak engellilerin yaşamlarının kolaylaştırılmasına yönelik projeleri hayata geçirdiklerini aktardı.

Aksaray'ı sivil toplum kuruluşları, odalar, dernekler ve halkla beraber yönettiklerini dile getiren Yazgı, "En önemli çalışmalarımızın başında engelliler için yaptığımız faaliyetler geliyor. Engelliler ne istiyorsa, talep ediyorsa gücümüz yettiğince gerçekleştirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Konuşmanın ardından down sendromlu öğrenciler tarafından sema gösterisi yapıldı.

Ardından protokol üyeleri, Engelli Koordinasyon Merkezi'ni gezdi.