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STSO Başkanı Yıldırım'a ziyaret

SİVAS (AA) - Sivas Şehir Kültürünü Yayma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ahat Türkmenoğlu ve dernek üyeleri, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Osman Yıldırım'ı ziyaret etti. STSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre,...

09 Ocak 2018 Salı 19:58
STSO Başkanı Yıldırım'a ziyaret
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SİVAS (AA) - Sivas Şehir Kültürünü Yayma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ahat Türkmenoğlu ve dernek üyeleri, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Osman Yıldırım'ı ziyaret etti.

STSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Yıldırım, gelişmiş toplumlarda sivil toplum örgütlerinin önemine dikkati çekerek, "Sivas kültürünün gelecek nesillere aktarılması için yapılan çalışmaları destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Daha huzurlu ve mutlu bir Sivas'ta yaşamak için birlikteliğin önemli olduğunu ifade eden Yıldırım, “Sivas bir Cumhuriyet şehri, Sivas bir kültür şehri. Sivas’ın geçmişten gelen kültürüne, değerlerine sahip çıkmamız gerekiyor. Bu noktada geleneklerimizi yeni nesillere aktarmak için göstermiş olduğunuz gayretlerden dolayı derneğinize teşekkür ediyorum.” dedi.

Türkmenoğlu ise Sivas’ın gelişmesi ve kalkınmasında STSO’nun yaptığı çalışmalara teşekkür etti.

Türkmenoğlu, “Başkanımızın çalışmalarında ve Sivas’a yapacağı yatırımlarda her zaman yanında olacağımızı, birlik ve beraberlik içerisinde her şeyi yapacağımıza söz veriyoruz. Önceliğimiz Sivas. Sivas için birlikte çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Anahtar Kelimeler:
SivasSTSO Başkanı Osman Yıldırım
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