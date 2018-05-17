STSO Başkanı Eken, Vali Gül'ü ziyaret etti

SİVAS (AA) - Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanlığı'na seçilen Mustafa Eken ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Davut Gül'ü ziyaret etti.

Gül, ziyarette yeni seçilen yönetimin önünde 4 yıl olduğunu belirterek, "4 sene içerisinde işinizi, programınızı planlayarak ona göre hareket etmenizde fayda var. Kendi işinizde başarılı olmanız Sivas'a katkı sunar. Odanın başarılı olması Sivas'a katkı sunar. Sizin artık daha fazla kucaklayıcı olmanız lazım. Bize düşen görev varsa da yapmaya her zaman hazırız. Hepinize yeni görevinizde başarılar diliyorum." dedi.

Zor bir göreve talip olduklarını aktaran Eken, "Amacımız Sivas'ı daha iyi yerlere taşıyabilmek. Tek davamız Sivas. Birlikte çalışacağız, doğruları söyleyeceğiz. Valimizle, siyasilerimizle, bürokratlarımızla ve şehrimizin önde gelenleriyle uyum içeresinde olarak hizmet etmeye çalışacağız. Yönetim kurulu arkadaşlarımızla birlikte 4 yıllık görev süresince hoş bir seda bırakmayı arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.