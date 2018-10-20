'Stratejik planı kasım sonunda paylaşacağız'

ANKARA (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AA muhabirine, Yargı Reformu Strateji Belgesi ile Bakanlığın Stratejik Planı'nın güncellenmesi çalışmalarında gelinen aşamaya ilişkin bilgi verdi.

Yargının, kendi ideolojisine kalkan ve güç olarak gören örgüt mensuplarından arındırıldıkça güvenin arttığını ifade eden Gül, yargıya güvenin artması ve yargının makul sürede yargılamayı tamamlamasının temel amaçları olduğunu belirtti.

Bu konuda, yakın zamanda bir analiz yaptıklarını hatırlatan Gül, avukatlara, hakimlere, savcılara ve vatandaşlara Türk yargısının durumunu sorduklarını ve önerilerini aldıklarını aktardı.

Buna yönelik de yargı reform belgesinin güncellendiğini anlatan Gül, yargı reformu belgesini, çağdaş, daha etkin bir hukuk mekanizması için önemsediklerini bildirdi.

Bakan Gül, hakim, savcı ve avukatların görüş ve önerilerini bildirmeleri için sistem oluşturduklarını, yargı reformu ve stratejik planın Türkiye'deki avukat, hakim ve savcılarla beraber yapılacağını kaydetti.

"Hukuk, yargı tüm vatandaşlarımız için var"

Akademisyenler, çalışma ve ekonomi hayatı, hukuk fakülteleri ile toplumun tüm kesimlerinden görüş alınacak şekilde sürecin devam edeceğini belirten Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü hukuk, yargı tüm vatandaşlarımız için var. Türk milleti adına karar veriyorsanız Türk milletinin taleplerini, ihtiyaçlarını, beklentilerini dikkate almak zorundasınız. Cumhuriyetimizin 100. yılında daha güçlü bir hukuk sistemini, güven veren ve erişilebilir bir adalet sistemini burada oluşturmayı hedefliyoruz. Yeni yargı reformuyla ve stratejik planla hızlı işleyen bir yargı sistemi oluşturacağız. Alternatif çözüm yöntemlerini geliştirmeyi, yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Mahkemeye gitmeden de yine anlaşma yollarını destekleyeceğiz."

Yargıda mesleki yetkinliği ve insan kaynaklarını güçlendirmeyi hedeflediklerini kaydeden Gül, hakim ve savcı sayısının yanında niteliğinin de artırılmasını önemsediklerini vurguladı.

Adalet Bakanı Gül, "Yargının fiziki, teknik alt yapısını geliştirmeyi, performansa dayalı sistem kurmayı hedefliyoruz. Yargısal etik ve yargıda şeffaflığı geliştirmeyi hedefliyoruz. Tüm bunların sonucu olarak da hizmetlerden vatandaşın memnuniyetini artırmayı amaçlıyoruz. Tüm çalışmamız buna yönelik. Hem stratejik planı hem de yargı reformunu güncelliyoruz. Çalışmalarımızı, kasım sonunda tüm Türkiye ve dünya kamuoyuyla paylaşmayı hedefliyoruz." diye konuştu.