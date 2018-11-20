STK'ların yardımları çocuklara umut oluyor

İSTANBUL (AA) - HÜSEYİN KULAOĞLU - Türkiye'deki bazı sivil toplum kuruluşları, farklı coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi, savaş mağduru ve yetim çocukların yüzünü güldürürken, yürüttükleri projelerle de birçok ülkeye örnek oluyor.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 20 Kasım, 1989 yılından bu yana dünya genelinde çocukların karşı karşıya kaldıkları hak ihlallerini gündeme taşımak amacıyla "Dünya Çocuk Hakları Günü" olarak kutlanıyor.

Çocukların güvenli ve sağlıklı koşullarda yaşamaları için Türkiye'deki birçok sivil toplum kuruluşu da çeşitli faaliyetler yürütüyor.

Bunlardan biri olan İHH İnsani Yardım Vakfı'nın 12 ülkede 36 yetimhanesi bulunuyor. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaklaşık 100 dönüm arazi üzerine inşa edilen RAF-İHH Çocuk Yaşam Merkezi, 990 kişilik kapasiteye sahip. Suriye'de anne ve babasını kaybetmiş savaş mağduru çocukların yeni yurdu olması için yapılan merkez, "dünyanın en büyük çocuk yaşam merkezi" olma özelliğini taşıyor.

Vakıf, 54 ülkede ve Türkiye'deki 95 bini aşkın yetim çocuğun her ay düzenli bakımını üstleniyor, eğitim, sağlık, gıda ve barınma gibi konularda yetimlere destek veriyor. Yurt içinde 15 bin 214 yetime hamilik yapan İHH, her yıl ise dünyanın 135 ülkesindeki 800 bin yetime yardım ulaştırıyor.

Türkiye'deki bütün okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, özel okul ve Kur'an kursu öğrencilerinin katılabildiği "Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var-İyilikte Yarışan Sınıflar" projesi kapsamında, bir sınıfın öğrencileri, vakıf aracılığıyla harçlıklarından topladıkları 100 lira ile yetim kalmış bir çocuğun aylık ihtiyaçlarını yıl boyunca karşılayabiliyor.

Vakfın, Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Eğitim-Bir-Sen ile iş birliği halinde 2013 yılından beri sürdürdüğü proje, altıncı yılında da devam ediyor. Projeyle birlikte 2017-2018 eğitim öğretim dönemi sonu itibarıyla 8 bin okulda 1 milyondan fazla iyiliksever öğrenci, Türkiye ve dünya genelinde 20 binden fazla yetim çocuğun bakımını üstlendi.

Yardımeli Derneği, 2 bin yetim ve öksüze destek oldu

Sadakataşı Derneği ise sağlık, gıda, barınma ve eğitim ihtiyaçlarını karşıladığı yetim çocuklara maddi ve manevi destekte bulunuyor. Dernek, Türkiye'nin yanı sarı Suriye, Bangladeş, Yemen, Somali, Burkina Faso, Filistin, Sri Lanka ve Lübnan'da yaklaşık 700 yetimin bütün ihtiyaçlarını karşılıyor.

Yardımeli Derneği'nin de Akabe Yetimler Külliyesi ve Darul Hikme Külliyesi isimli iki yetim kompleksi bulunuyor. İnşaatı tamamlanan bir yetimhaneyi ise 2019 yılında açmayı planlayan dernek, yetimhanelerde yetimlerin barınma, eğitim ve iaşe ihtiyaçlarının yanı sıra bayramlarda düzenli olarak kıyafet yardımı yapıyor.

Derneğin Sudan'ın başkenti Hartum'da 2012 yılında hizmete aldığı Akabe Yetimler Külliyesi, 21 dönüm üzerine kurulu 5 bin 500 metrekare kapalı alana sahip. Yatakhanesi, yemekhanesi, kütüphanesi, camisi, hobi alanları ve futbol sahası gibi bölümleri bünyesinde bulunduran büyük bir kompleks olan yetimhanede, 190 yetim yatılı olarak eğitim görüyor.

Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesinde bulunan Darul Hikme Külliyesi de dernek tarafından 4 bin metrekare arsa üzerine inşa edildi. Yatakhanesi, kütüphanesi, yemekhanesi ve camisi bulunan yetimhanede, 100 yetim yatılı olarak eğitim alıyor.

Dernek tarafından Yetim Eğitim Projesi'yle yoksulluktan ve imkansızlıktan dolayı eğitimine devam edemeyen veya zorlanan yetim ve öksüzlere yardım yapılıyor. Proje kapsamında, Türkiye başta olmak üzere 10 ülkede 2 bin yetim ve öksüz desteklendi.

Yardımeli Derneği ayrıca Suriye Cerablus'ta Yetim Aile Köyü de inşa ediyor.

Mektupla gelen dilekler gerçek oluyor

Cansuyu Derneği, Türkiye, Kamerun, Filistin ve Suriye başta olmak üzere 14 ülkede yaklaşık 5 bin yetimin ihtiyaçlarını karşılıyor.

Dernek, savaş ve doğal afetlerin yaşandığı yerlerde, yoksulluk bölgelerinde, yetim ve korumasız kalan çocukların, kendi topraklarında kültürlerinden kopmadan, öncelikle yakınları yanında yaşamalarını önemsiyor.

Deniz Feneri Derneği ise "Bir Yetim Büyütüyorum" sloganıyla Türkiye ve dünyanın farklı coğrafyalarında 100 lira karşılığında yetimlere destek oluyor.

İslam Dünyası Yetimler Günü olarak kabul edilen her ramazanın 15'inci günü dernek, 3 kıtada onlarca ülkede yetim sofraları kurup gıda dağıtımı yaparak ve yetimlere bayram harçlığı da dağıtarak yardımcı oluyor.

Deniz Feneri Derneği ve Murat Ülker'in hamiliğinde 2 bin yetime aylık 100 lira, toplamda 200 bin lira harçlık veriliyor ve bu yıl boyu devam ediyor. Ülker grubu ve Deniz Feneri ayrıca yıl içinde yetimlere bisiklet vererek sevindiriyor.

İhtiyaç sahibi ilk ve orta öğretim öğrencileri için "Çocuklar Üşümesin!" isimli projeyi hayata geçiren dernek, ihtiyaç sahibi 100 bin çocuğa mont, bot, şapka, bere, eldiven, atkı, kazak, pantolon, etek ve çoraptan oluşan giysi setleri hediye ediyor.

Derneğin 15 yıldır devam eden ve geleneksel hale gelen "1001 Çocuk 1001 Dilek" projesiyle binlerce çocuğun hayal dünyasına yardım eli uzanıyor. Irak, Suriye, Filistin ve Türkiye'de bulunan savaş mağduru çocuklar, isteklerini, gelecekten beklediklerini, hayallerini, umutlarını içeren dileklerini bir mektupla derneğe gönderiyor. Dernek de çocukların isteklerini bağışçıların desteğiyle gerçeğe dönüştürüyor.

Kızılay'dan 40 bini aşkın çocuğa yardım

Kızılay da yetimhaneleri destekleme çalışmaları kapsamında, Somali, Arakan, Bulgaristan, Suriye, Gazze ve Etiyopya başta olmak üzere 50'ye yakın yetimhanede, 40 bini aşkın çocuğa düzenli yardım yapıyor.

Ramazan ayında 32 ülkede çocuklar için iftar programları düzenleyen Kızılay, psikososyal destek faaliyetlerinin yürütüldüğü 16 şehirdeki 34 noktada bulunan Çocuk Dostu Alan'da ise 425 bin çocuk için yaklaşık 1 milyon 700 bin etkinlik gerçekleştirdi. Suriyeli 2 bin 827 genç gönüllü ise yaşıtlarına ve çocuklara eğitim verebilecek düzeyde yetiştirildi.

Kızılay'ın 15 noktadaki Toplum Merkezi'nde gerçekleştirilen yardım ve faaliyetlerden yaklaşık 60 bin çocuk yararlandı.

Türkiye'ye sığınan ailelerin çocuklarının eğitimi için ise Mayıs 2017'de Şartlı Eğitim Yardımı Programı başlatan Kızılay, program kapsamında bugüne kadar 376 bin çocuğa 195 milyon lira destek sağladı.

Şehit çocuklarının da bulunduğu 8 bin 624 öğrenciye 3 milyon 700 bin liralık eğitim desteği sağlanırken, özel eğitime ihtiyaç duyan engelli çocuklar için ise 21 özel eğitim sınıfının tefrişatı yapıldı. 122 engelli çocuğa tekerlekli sandalye veren Kızılay, ramazan ayında Türkiye genelindeki 54 noktada 36 bin 365 çocuğa iftar verdi.

Öğrencileri afetler hakkında bilgilendirmek amacıyla başlatılan "Kızılay ile Güvenli Yaşamı Öğreniyorum" projesiyle Ocak 2004'ten bu yana 853 bin 673 öğrenci kitabı ve 51 bin 776 öğretmen kitabı okullara ulaştırıldı.



