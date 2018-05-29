STK'lardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek açıklaması

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de faaliyet sürdüren 54 sivil toplum kuruluşunun bir araya gelmesiyle oluşturulan Milli İrade Platformu, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteklerini açıkladı.

Hükümet Konağı yerleşkesindeki Atatürk Anıtı önünde, ellerinde Türk bayraklarıyla buluşan STK temsilcileri, birlik mesajı verdi.

Milli İrade Platformu adına basın açıklaması yapan Memur-Sen İl Temsilcisi Mustafa Özdemir, Türkiye'nin varlığını ve güvenliğini tehdit eden şer güçlere karşı sivil toplum örgütleri olarak mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

15 Temmuz'da darbe girişiminde bulunan hainleri destekleyenlerin seçim öncesi meydanlarda boy gösterdiğini dile getiren Özdemir, Türkiye’nin geleceğinin kurtulması için milli güçlerin ittifakına ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Millet iradesinin her şeyin üzerinde olduğunu vurgulayan Özdemir, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız ile milletinin arasını açamayanlar sinsi bir planın peşindeler. Nedir bu plan, 'Cumhurbaşkanına oyumu veririm ama partisine vermem.' Bu söylem, bu plan sinsi bir oyunun ilk halkasıdır. Cumhurbaşkanımızı TBMM'de güçsüz bırakmak, elini kolunu bağlamak Türkiye'yi istikrarsızlaştırmak ve kötü emellerine böylece ulaşmak istiyorlar. Millet olarak Nevşehir olarak bu oyuna gelmeyeceğiz, bu oyunu bozacağız Allah'ın izniyle. Milletin adamı Adnan Menderes'i idam ettiler. Turgut Özal'ı zehirlediler, Necmettin Erbakan'a 28 Şubat darbesi yaptılar. Şimdi de milletin adamı Erdoğan'a dolar ve avro operasyonu yapıyorlar. 'Kendisine oy veririm ama partisine oy vermem' algısı oluşturarak ülkeyi kaosa sürüklemek istiyorlar. Fakat amaçlarına ulaşamayacaklar."

