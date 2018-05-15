STK'lar ramazanda 'iyiliğin sesi' olacak

İSTANBUL(AA) - Rahmet ve bereket ayı ramazanda ihtiyaç sahiplerini sevindirmeyi amaçlayan STK'lar; iftar sofraları, gıda ve giysi yardımları ile hayırseverlikte buluşacak.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, ramazanda daha fazla iftar ve sahur sofrasına hayırseverlerin yardımlarını ulaştırmak için "Ramazanı Bu Hilalin Altında Paylaşalım" sloganıyla yardım kampanyası başlatan Kızılay, kendi öz kaynaklarından da yüz binlerce aileye yardım yapacak.

Kızılay, ramazan boyunca yurt içi ve yurt dışında yürüteceği faaliyetlerle 10 milyon ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyor.

Ramazanda iftar sofraları, zekat, fitre, aşevleri ve gıda kolisi bağışları Kızılay'ın artık geleneksel hale gelen yardım kanallarını oluşturuyor.

Gıda kolisinin fiyatını 75 lira olarak belirleyen Kızılay, ramazan ayı içinde 200 bin gıda kolisi dağıtarak 1 milyon ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyor.

Kızılay iftar ve sahur arasında kan bağışı alacak

Yardım faaliyetlerini 30 ülkede gerçekleştirecek Kızılay, iftar ve sahur arasında kan bağışı da alacak.

Aşevlerinde yaklaşık 2,5 milyon kap yemeği ramazan boyunca çıkaracak Kızılay, kendi ülkesini terk etmek zorunda kalan insanları da unutmadı.

Kızılay, Suriye başta olmak üzere Filistin, Arakan ve Irak gibi ülkelerdeki fakir fukaraya da ulaşmak için çalışmalarını sürdürecek.

Yardımseverler, Kızılay'ın banka hesaplarından, PTT işlem merkezlerinin 2868 no'lu Türk Kızılayı posta çeki hesabından, "www.kizilay.org.tr"den, "168 Türk Kızılayı" ücretsiz danışma ve bağış hattından ve ülke genelindeki tüm Kızılay şubelerinden kampanyaya destek verebilir.

İsteyenler, ayrıca tüm operatörlerden "2868"e boş mesaj atarak 10 TL'lik bağışta bulunabilir.

"Yedi kıtada ramazan iklimi"

Türkiye Diyanet Vakfı, ramazanda 84 ülke ve 326 bölgede iyiliğin sesi olacak.

Ramazan iklimini dünyanın dört bir tarafına taşıyacak vakıf, farklı coğrafyalarda 90 bin 205 gıda kolisi dağıtacak.

Türkiye Diyanet Vakfı, kuracağı iyilik sofralarında 246 bin 830 kişiye iftar verecek, tamamen gönüllülerden oluşan ekipleriyle yurt dışında yaklaşık 12 milyon TL değerinde yardım faaliyeti gerçekleştirecek.

Vakıf, ramazan ayında yurt içinde her biri 25 TL olan 1 milyon 750 bin TL değerinde "alışveriş yardım kartı"nı ihtiyaç sahipleri ve sığınmacı ailelere ulaştıracak.

"Paylaşmanın tam vakti"

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, ramazan ayı çalışmalarını "Paylaşmanın tam vakti" sloganıyla başlattı.

Yaklaşık 26 yıldır ramazanda iftar sofraları kuran, gıda yardımlarında bulunan İHH, bu yıl da yetimlerin yüzünü güldürmeyi, ihtiyaç sahibi aileleri sevindirmeyi hedefliyor.

Bu yıl yurt dışında 95 ülkede, Türkiye'de de 81 ilde ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştıracak olan İHH, yurt dışında ve yurt içinde olmak üzere toplam 300 bin koli yardım dağıtacak, 400 bin kişiye iftar verecek.

Vakıf, İdlip ve Halep başta olmak üzere Suriye'deki savaş bölgelerindeve kamplarda her gün sahur ve iftar yemeği sunacak.

Ramazan çocuk paketleri, Türkiye'de 10 bin, Suriye'de ise 20 bin olarak çocuklara ulaştırılacak. Yapılacak bağışlar da bayram öncesinde ihtiyaç sahiplerine verilecek.

Hayırseverler, dünyanın dört bir yanında 120 TL'ye bir çocuğu baştan aşağıya giydirerek bayramlık ihtiyacını karşılayabilecek. Bayramlık kıyafet yardımları, 34 ülkede 60 bin yetim ve çocuğa ulaşacak.

Deniz Feneri'nden 5 bin yetime 100 lira harçlık

Deniz Feneri Derneği, ramazan yardımlarıyla binlerce ihtiyaç sahibi aileyi mutlu edecek.

Ramazan bereketini yoksul sofralarına taşımak isteyen hayırseverler, 120TL'lik gıda kolilerinden Deniz Feneri Derneği aracılığıyla bağışlayabilecek.

Bu yıl yurt dışında 3 kıta 50 ülkede, ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştıracak olan dernek, Dünya Yetimler Gününde yurt dışında ve yurt içinde olmak üzere 5 bin yetime 100 lira harçlık ulaştıracak.

Cansuyu Derneği su kuyuları açmaya devam edecek

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ise ramazan boyunca yurt içi ve dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım çalışmaları yürütecek.

Asya, Afrika, Balkanlar, Kafkasya ve Orta Doğu bölgesindeki ülkelere yönelik yardım faaliyetleri yürütecek dernek, kumanya bedelini 90 lira, iftar bağışını da 10 lira olarak belirledi.

Cansuyu Derneği kumanya ve iftar çalışmalarının yanı sıra susuzluk yaşanan bölgelerde su kuyuları açmaya devam edecek.

Yardımeli Derneği 44 bin yetim giydirecek

Yardımeli Uluslararası İnsani Yardım Derneği, ramazan boyunca gıda ile iftar yemeği dağıtımı ve yetimlere bayramlık elbise yardımı yapacak.

Dernek, ihtiyaç sahibi 50 bin aileye kumanya dağıtacak, bayram öncesinde yurt içinde ve yurt dışındaki ofis ve partner kuruluşları aracılığıyla 44 bin yetimi giydirecek.

"Bir kap bir kalp"

Beşir Derneği, ramazan için "Bir kap bir kalp" sloganıyla yardım kampanyası başlattı. Bu kampanyayla 300 bin aileye iftar yemeği ulaştırmayı hedefleyen dernek, ramazan kumanya kolisinin bedelini 85 lira olarak belirledi.

Dernek, ramazan boyunca toplanan fitre, zekat ve bağışlar ile Türkiye öncelikli olmak üzere pek çok ülkede bayramlık dağıtımı, fitre ve zekat yardımı, kumanya dağıtımı ve toplu iftarlar gerçekleştirecek.

Ramazan ayında bereketin ve paylaşmanın sembolü olarak hazırlanan koliler ihtiyaç sahiplerinin evine teslim edilirken, bu vesileyle diğer ihtiyaçların da tespiti yapılacak.

"Bu ramazan paylaşmak bize yakışır"

Sadakataşı Derneği, ramazan için "Bu ramazanda paylaşmak bize yakışır" sloganıyla yardım kampanyası başlattı.

Ramazan kumanya kolisinin bedelini 85 lira olarak belirleyen dernek, Türkiye dahil 21 ülkede yüz binlerce ihtiyaç sahibine yardım eli uzatacak.

Derneğin, ramazan ayı boyunca binlerce Müslümanın katılımıyla gelenekselleşen Mescid-i Aksa avlusundaki iftar organizasyonu bu yıl da devam edecek.

Dernek, Müslümanların azınlıkta olduğu Vietnam ve Nepal'de, kuraklık sebebiyle zor günler geçiren Somali, Kenya ve Arakan gibi kriz bölgelerinde yaşayan insanlarla bir araya gelip gönül köprüleri kurarak ramazan sevinçlerine ortak olacak.

Hüdayi Vakfı 30 ülkede toplu iftarlar düzenleyecek

Hüdayi Vakfınca ramazanda 30 ülkede toplu iftarlar organize edilecek.

Asya, Afrika, Balkanlar, Kafkasya ve Orta Doğu bölgesindeki ülkelerde yardım faaliyetleri yapacak dernek, adak kurban bedelini Türkiye'de 700, yurt dışında ise 600 lira olarak belirledi.

Mescid-i Aksa'da ramazan boyunca iftar

Kudüs ve Civarındaki Osmanlı Mirasını Koruma ve Yaşatma Derneği (Mirasımız Derneği), ramazan ayında Mescid-i Aksa'da iftar vermenin yanı sıra Kudüslü ihtiyaç sahiplerine de kumanya yardımında bulunacak.

Kudüs ve civarındaki yerleşim birimlerinden ücretsiz şekilde Mescid-i Aksa'ya getirilecek Müslümanlar, bu kutsal mekanda iftar ve sahur yapmanın mutluluğunu yaşayacak.

Günde 3 bin 500 kişiye iftar verecek dernek, bir kişilik iftar ve sahur bedelinin 20 lira, bir kumanya paketinin maliyetinin ise 100 lira olduğunu açıkladı.

Kardeşlik sofraları ile 10 ülkeye bereket yayılacak

İyilikder Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Dünya Yetimler Gününde 10 ülkede aynı anda kurulacak yetim sofralarıyla ramazan bereketini yeryüzüne yaymayı hedefliyor.

Ramazan gıda kolisinin bedelini 100 lira, yetim bayramlık giydirme bedelini 120 lira olarak belirleyen dernek, bağış türlerinin yanı sıra fitre, fidye, zekat ve sadakaları Türkiye'de temsilcilikleri aracılığıyla, Afrika, Balkanlar, Asya ve Orta Doğu'da onlarca ülkede "Kardeşiz değil mi?" sloganıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

İhlas Vakfı 4 bin öğrenciye iftar verecek

İhlas Vakfı, ramazanda her gün 4 bin öğrenciye toplu iftar programı düzenleyecek.

Somali, Sudan ve Afganistan'da ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştıran vakıf, iftar sofralarında binlerce kişiye oruç açtıracak.